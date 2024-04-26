حادث مأساوي.. مصرع طفلة من البكم والصم بالطالبية

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

ضحية الماء المغلي .. مصرع طفلة من البكم والصم في حادث مأساوي بالطالبية

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.

وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

الاستماع لشهود العيان في واقعة تعرض سيدة للتحرش داخل ميكروباص

كما استمعت نيابة الجيزة ، لأقوال شهود العيان في اتهام سيدة لأحد ركاب ميكروباص بالتحرش بها داخل سيارة الميكروباص، والتعدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

البداية كانت بادعاء سيدة تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص في منطقة الهرم بالجيزة، من قبل أحد الركاب الذي كان يجلس خلفها في المقعد ووضع يده على صدرها وبطنها، فقامت بصفعه ليعتدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

وعلى الفور، استغاثت المجني عليها بالركاب داخل السيارة فأمسكوا بالمتهم بعد تعديه بالضرب على المجني عليها وشقيقتها التي صفعته هي الأخرى بعد تعديه على شقيقتها المدرسة وتحرشه بها بوضع يده على صدرها وبطنها.

وسلم الأهالي المتهم إلى قوات الشرطة التي بدورها حررت محضرًا بأقوال المجني عليها.

العثور على طفلة رضيعة ملقاة بأحد الشوارع بالهرم

كما أمرت نيابة الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان ومقدمي البلاغ لكشف ملابسات للحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين العثور على طفلة رضيعة ترتدي ملابس كاملة ولا توجد بها أي إصابات.

جرى نقل الطفلة إلى ديوان قسم شرطة الدائرة ونقلها لمستشفي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة وإتمام إجراءات وضعها داخل إحدى الحضانات بالمستشفى.