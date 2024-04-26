"قضايا المرأة المصرية" تختتم ورشة تدريبية حول مشروع قانون موحد لمناهضة العنف

اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق وحديثو التخرج بمحافظة سوهاج.

استمرت الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية، وكان من أهم أهدافها التعرف على صور وأشكال العنف، وآليات وأدوات الحماية التشريعية الوطنية والدولية والخطط والاستراتيجيات الدولية والوطنية لتمكين وحماية النساء من العنف ، وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من مواد حماية أكثر شمولية لصور العنف الممارس ضد النساء.

مناهضة العنف بكافة أنواعه

شمل التدريب الكثير من المناقشات والعصف الذهني ومجموعات العمل التي أظهر الشباب فيها استجابتهم العالية لمناهضة العنف ضد النساء في المجتمع كما أجمع المشاركين/ات علي أهمية دورهم التوعوي في مناهضة العنف بكافة أنواعه سواء في المجال الخاص أو في المجال العام، ودور الطلاب في الجامعة في تحقيق بيئة آمنة داخل الجامعة وخارجها .

كما قدم الطلاب/ات الكثير من الأفكار والمبادرات التي تعهدوا بتنفيذها من أجل نقل خبرتهم لبقية طلاب الجامعة .

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي فى إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. وبالتنسيق مع وحدة مناهضة العنف بجامعة سوهاج وجمعية تواصل لتنمية المجتمع المحلي بالقرمطة.

قام بتقديم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.