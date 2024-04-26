اصابات اتحاد جدة قبل صدام الشباب في الدوري السعودي الليلة

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.



وأعلن نادي الاتحاد إصابة مهاجمه كريم بنزيما في عضلة الساق اليسرى فيما يعاني الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز من إصابة في عضلة الفخذ.

وتعرض الثنائي عمر هوساوي والمغربي عبد الرزاق حمدالله للمرض بالإنفلونزا.

ويفتقد اتحاد جدة عناصر مهمة خلال المواجهة المرتقبة أمام الشباب مساء اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

ويسعى اتحاد جدة لاستعادة نجومه خلال مباراته الأهم هذا الموسم، حين يلعب ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.