إعداد نموذج التذكرة الموحد لقسم الاستقبال بمستشفيات أسيوط

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط يرافقه الدكتور أحمد سيد وكيل المديرية والدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وفي جولة مفاجئة عقب أداء صلاة الجمعة مباشرةً، لمتابعة حالات المرضي بالعنايات والاستقبال والأقسام الداخلية ومتابعة سير العمل وتواجد الأطقم الطبيه وتقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين .

إستهل وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومرافقوه الجوله داخل مستشفى أسيوط العام بتفقد قسم الإستقبال وإطلع على قوائم تردد المرضى ،واطمأن على حالة المرضى الصحيه وانتظام سير العمل بالعناية والمبتسرين والأقسام الداخلية والتأكد من توافر الأدويه والمستلزمات الطبيه موجها إدارة الجوده بإعداد نموذج تذكره موحد لقسم الإستقبال بالمستشفيات لضمان تقديم خدمات طبيه ذات كفاءه وجوده بقسمى الاستقبال والطوارئ طبقا لمعايير الجوده بالمستشفيات .

ثم توجه لمستشفي الصدر، متفقدا الاستقبال وصيدلية الطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والأقسام الداخلية والاشعة المقطعية ... متابعاً للحالات المرضية للاطمئنان على الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وتلبيه كافه احتياجاتهم واثني على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبيه ،ووجه بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين .

تأتى الجوله فى إطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعه الدوريه للمنشآت الصحيه ؛للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين.

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التأكد من الالتزام التام من الفريق الطبي بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات، لتقديم خدمة مناسبة للمرضى واطمأن إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة تنك الأكسجين وتوافر اسطوانات احتياطي، واستمع إلى عدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعةوتطبيق بروتكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة ..

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط ان الهدف الأول من الخدمة الطبية هو المريض وسلامته وراحته، وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقاً لمعايير الجودة، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، مشدداً على حسن معاملة المرضى.

وكشف وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد أيضاً على متابعة المرضى، والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.