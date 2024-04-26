ترحال جماهير الأهلي بالفيوم لمؤازرة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي

شهدت محافظة الفيوم اليوم الجمعة خروج أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي بالمحافظة لمساندة فريقها أمام نادي مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة العودة من مباريات الدور نصف النهائى لدوري الأبطال.

وشهد ترحال جماهير النادي الأهلي بمحافظة الفيوم توافد تجمعات الجماهير من كافة قرى ومراكز المحافظة عند نقطة التجميع أمام البوابة الرئيسية على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وهي البوابة التي تشهد ترحال جماهير الأندية والمنتخب ويتم التقاط الصور التذكارية أمامها.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة باحثا عن تحقيق الفوز بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهو ما يجعل الفريق في حاجة إلى الفوز حتى لا يصل إلى ضربات الجزاء الترجيحية في حالة التعادل السلبي أو مغادرة البطولة إذا انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويعد التشكيل المتوقع لفريق الأهلي خلال المباراة يتكون من حراسة المرمى مصطفى شوبير، وفي خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، وفي خط الهجوم أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي، وتنقل قناة بي إن سبورتس 6. المباراة، كما تذاع بشكل مجاني عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية، وتلقى النادى الأهلى موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع فى مباراة مازيمبى لدعم الفريق من أجل الصعود إلى المباراة النهائية.

وكان فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر قد اختتم تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة مازيمبي الكونغولي فى إياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا بعد التعادل السلبى فى مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضى بالكونغو.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائى بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزانى بالفوز ذهابًا بهدف نظيف فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة، وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائى بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولى، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف فى الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا فى أنجولا بهدفين لهدف.

ويتأهل الفائز من مباراتى الأهلى أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتى الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبي الكونغولي.