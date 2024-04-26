" النزلات المعوية والأمراض المعدية ".. محاضرة بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، شهدت مكتبة حي جنوب الفيوم حملة توعية بعنوان "النزلات المعوية والأمراض المعدية" بالتعاون مع المركز الطبي الحضري بحى جنوب، تحدثت فيها كل من أخصائي التوعية صفاء عويس، ورشا محمد سيد، حول أهمية الوقاية، وكيف نتجنب الاصابة بالنزلات المعوية بداية من نظافة اليدين وأدوات الطهي، وعدم تناول الوجبات السريعة من مصادر غير آمنة، وعدم استخدام الأدوات الشخصية للمصاب، وأهمية تناول الخضروات والتغذية الصحية لتقوية جهاز المناعة مما يؤدي إلى الاصابة بتلك النزلات المعوية والمعدية.

واختتمت الدكتورة أسماء حمدى أحمد أخصائي العلاج الطبيعي الحديث عن الاصابات التى تصيب العمود الفقري بسبب الجلوس الخاطئ والعادات السيئة منها استخدام الهاتف لفترات طويلة بوضعية تؤثر بالسلب على العمود الفقري.

"الترابط الأسري وأثره على الفرد والمجتمع".. محاضرة بثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة جرفس محاضرة بعنوان " الترابط الأسري وأثره على الفرد والمجتمع"، تحدثت فيها أسماء أحمد مديرة المكتبة قائلة أن مفهوم الترابط الأسري هو العلاقة بين أفراد الأسرة ودور كل فرد في الحفاظ على تكوين هذا الترابط، فالأب له الدور الأول في تكوين الأسرة وكذلك الأم والأبناء، وهي علاقة تكامل بين أفراد الأسرة يسودها الحب والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة حتى ينشأ مجتمع واعي وكل فرد يعرف مسئوليته في هذا المجتمع.

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة إعادة تدوير من مخلفات البيئة نفذتها رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بالمكتبة، وتم خلالها تنفيذ لوحة فنية من الكرتون وتلوينها بالألوان المائية، فيما نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم يوم ثقافي ترفيهي تضمن مسابقات ثقافية، ورشة فنية للرسم الحر، ألعاب ترفيهية، نفذها كلا من رضا سيد، ووفاء عبد الوهاب أمناء المكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.