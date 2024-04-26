ندوات ارشادية للنهوض بزراعة القطن بقري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية

شدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي بمعهد بحوث القطن والمهندس والمهندسة مني فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنيه للقنطار وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام قسم التأمين بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "التأمين الشخصى على الماشية مظلة آمان للمربى الصغير" وذلك بحضور كلاً من فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورعمر الهادي مدير إدارة الخدمات بالمديرية، ومديري الإدارات الداخلية، وبعض مديرى الإدارات الخارجية، وأطباء أقسام التأمين والاقسام المختلفة بالإدارات الخارجية، وعدد كبيرمن الاطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مشروع التأمين على الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة لتلافي المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الإضطراري كما أن المربى يحصل على العديد من الخدمات البيطرية المجانية.

كما قامت الدكتورة سحر محي الدين عمر رئيس قسم التأمين بالمديرية، بإلقاء محاضرة عن "أهمية التأمين على الماشية وأنواعه - إختلاف رسوم التأمين على حسب أعمار وسلالات الماشية - خطوات التأمين - شروط وثيقة التأمين - علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه".

كما قدمت الدكتورة منه الله علي السويدي ( طبيبة بقسم التأمين بالمديرية ) محاضرة تتضمن (شروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين – والحالات التي يصرف فيه التعويض كامل او ٥٠% - والحالات التي لايصرف فيه أي تعويض ) .

وفى نهاية الندوة قام مديرالمديرية بتكريم مديرى الإدارات المتميزة و عدد من الأطباء و الإداريين المتميزين فى أقسام التأمين وأضاف أن هذة اللقاءات تهدف إلى تنمية روح التعاون فى العمل بين الإدارات المختلفة والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين الزملاء بشكل فعال للوصول إلى تطوير منظومة العمل و تقديم أفضل خدمة بيطرية لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة وشرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة بلبيس وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٢٧٠)عبوة لـ (٤٧) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.