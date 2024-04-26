عاجل
تاو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي
الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

الاقتصاد المصرى إلى أين.. ندوة بوفد الإسكندرية

ندوة بعنوان الاقتصاد
ندوة بعنوان" الاقتصاد المصري .. إلى اين"

أقيم بحزب الوفد بالإسكندرية، اليوم برئاسة النائب سعيد ضيف الله، اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، ندوة بعنوان "الاقتصاد المصري.. إلى أين".

حاضر بالندوة الخبير الاقتصادي، الأستاذ الدكتور خالد عبد العليم عوض، عضو الوفد، وذلك بمقر الحزب الكائن 37 شارع النبي دانيال- محطة الرمل.

الاقتصاد المصري

تحدث المحاضر حول العقبات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وطرق معالجة السلبيات للنهوض بالاقتصاد المصري، بحضور أحمد شريف عضو الهيئة العليا للوفد وحضر الندوة السيد سعيد سكرتير عام الحزب بالإسكندرية ولفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد والجمهور السكندري.

ab4fdfd9-0117-4ff9-b092-ddd9d64d6eae
ab4fdfd9-0117-4ff9-b092-ddd9d64d6eae
b72d17e2-4dcb-49b1-a4bb-0ca2a9956678
b72d17e2-4dcb-49b1-a4bb-0ca2a9956678
bbb934d4-1510-499e-891e-762db659ac17 (1)
bbb934d4-1510-499e-891e-762db659ac17 (1)

مواد متعلقة

بحضور الدكتور عبدالسند يمامة.. “وفد القاهرة” يقيم سحوره السنوي برعاية سيد عيد عضو الهيئة العليا

رئيس الوفد يهنئ الرئيس السيسى بولايته الجديدة

د. عبدالسند يمامة ورؤساء الوفد السابقون وقيادات الحزب يُقدمون واجب العزاء في وفاة القطب الوفدي المستشار يس تاج الدين

رئيس الوفد يؤدى واجب العزاء فى وفاة والد الزميلين نهلة ومحمد النمر

محمد الإتربي: تكريم الوفد لشباب قادرون باختلاف تدعيمًا لرؤية القيادة السياسية

لجنة المرأة بحزب الوفد بمطروح تطالب برفع كارثة ماسورة طرد الصرف الصحي بمدينة الحمام
الجريدة الورقية