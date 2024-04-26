الاقتصاد المصرى إلى أين.. ندوة بوفد الإسكندرية

أقيم بحزب الوفد بالإسكندرية، اليوم برئاسة النائب سعيد ضيف الله، اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، ندوة بعنوان "الاقتصاد المصري.. إلى أين".

حاضر بالندوة الخبير الاقتصادي، الأستاذ الدكتور خالد عبد العليم عوض، عضو الوفد، وذلك بمقر الحزب الكائن 37 شارع النبي دانيال- محطة الرمل.

الاقتصاد المصري

تحدث المحاضر حول العقبات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وطرق معالجة السلبيات للنهوض بالاقتصاد المصري، بحضور أحمد شريف عضو الهيئة العليا للوفد وحضر الندوة السيد سعيد سكرتير عام الحزب بالإسكندرية ولفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد والجمهور السكندري.

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