التصريح بدفن جثمان طفل لقي حتفه غرقًا في نهر النيل بالمراغة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج لقي حتفه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بدائرة المركز لعدم اجادته السباحة وبسؤال والده لم يتهم أحد في غرق نجله ونفى الشبهة الجنائية .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغا بغرق طفل بنهر النيل أثناء الاستحمام .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز بغرق الطفل "أحمد . ي . م . ع" 15 سنة طالب يقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي.





وبسؤال والده "ياسر . م . ع . ح" 53 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت التحريات ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .





وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل عجوز تبلغ من العمر 76 سنة تقيم بدائرة مركز سوهاج لقيت مصرعها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج صدمها قطار





وكان تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بشأن ما تأشر من قائد القطار [ أسوان – القاهرة ] دائرة مركز المراغة -غير مقرر وقوفه بها- إصطدم بالمدعوة "ظهيرة . ا . ه . ع' 76 سمة ربة منزل تقيم بدائرة مركز سوهاج حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدي لوفاتها وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي .





بالإنتقال والفحص وسؤال كل من زوجها "عنتر . ت . ه . ع" 68 سنة بالمعاش ونجلها "مصطفى . ع . ت . ه" 40 سنة حاصل علي الثانوية، يقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة .