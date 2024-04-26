فريدة الشوباشي: تنمية سيناء ملحمة وجزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ تنمية سيناء في السنوات العشرة الأخيرة ملحمة، مشددةً على أن سيناء هدف للأعداء، وبخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ولها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.

سيناء جزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ

وأضافت الشوباشي، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ سيناء بوابة لمصر، كما أنها جزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، كما أن بها ثروات طبيعية ضخمة مثل الحديد واليورانيوم والمغنسيوم والنحاس.

وتابعت الكاتبة الصحفية: «سيناء بها 400 ألف فدان، بما يقترب من نصف مليون فدان، أي أنها أرض زراعية مهمة جدا، وحاول الأعداء بكل الطرق تقديم رشاوي لأبناء سيناء حتى يخونوا الدولة المصرية، إلا أنهم كانوا في منتهى الوطنية والشرف ورفضوا ذلك».

جدير بالذكر أن فضائية "إكسترا نيوز"، عرضت تقريرًا حول استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025.

400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء في خطة 2024-2025



- بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.

- ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

- إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى).

- توفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء.

- زيادة إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.

- إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء.

- إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة.

- مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشأن الاقتصادي، قال إنَّ سيناء شهدت تنمية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية:

أضاف «عز الدين»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية، والدولة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، موضحًا: «تم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية، بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية».

سيناء تشهد تنمية شاملة:

تابع: «سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة وهي نموذج حقيقي لإعادة تأهيل وربط جزء غالٍ وعزيز من الوطن والدولة المصرية، وفي فترة سابقة عانت هذه الأرض من خطر كبير، ولكن منذ عام 2014 تغير الوضع تمامًا، لتبدأ في التمتع بالحماية الاجتماعية والتنمية والاستفادة من الخدمات».

