اقبال كبير علي انتخابات نادى القضاء بالمنيا

بدأت في تمام الساعة الـ 10 من صباح اليوم الجمعة ، عمليات الإقتراع في انتخابات التجديد الكلي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا ، بداخل مقر دار القضاء العالي ، وسط إقبال كبير ، والتي تستمر حتى الـ 6 من مساء اليوم.

وتوافد المستشارون والقضاء وأعضاء النيابة العامة ، على لجان الاقتراع فور فتح أبوابها في موعدها المقرر، للإدلاء بأصواتهم ، وسط إقبال كثيف ، في ما يُنتظر أن تتزايد أعداد الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بصورة أكبر أعقاب انتهاء صلاة الجمعة ، ويترأس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة ، المستشار جمال يوسف ، رئيس محكمة استئناف.

وتُجرى العملية الإنتخابية على مقعد رئيس النادي ، وقد ترشح علي مقعد رئيس النادى المستشار هاني عبد الجابر محمد ، وهو رئيس سابق للنادي ، والمستشار يحي محمود عبد القادر ، و11 مرشحا على 4 مقاعد مخصصة للمستشارين ، يتنافس عليهما ، المسشارين محمد مختار الأحمداوي ، محمد احمد لبيب ، ياسر عثمان محمد ، ماجد ابراهيم حامد ، محمد عبد الصمد زكي ، فتحي عبد الله ابو زيد ، ناصر محمود كامل ، احمد محمد متولي ، اسامه عبد الهادي عبد الرحمن ، محمد احمد صفوت ، احمد محمد صاوي.

فيما تنافس 9 مرشحين علي 5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم ، وهما ، كريم فواز عيسى ، احمد محمد عبد المجيد، محمود ابو بكر محمود ، احمد محمد مصدق ، محمود ابراهيم علي، محمد هريدي محمد ، حسام عمر توفيق ، محمد فاروق عبد الجواد ، احمد عبد الله حقيق ، وتُعقد بالتزامن مع العملية الإنتخابية، الجمعية العمومية العادية، والتي تُعرض خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.

وعن النيابة العامة ، تنافس 6 مرشحين على 4 مقاعد وتنافس عليهما كل من ، عبد العظيم صلاح هنداوي ، ومصطفى سعيد فنجري ، احمد محمد نمر ، واحمد صفوت احمد مكادي ، احمد عبد السلام الدلجاوي ، احمد رمضان جمال الدين ، ومن المنتظر أن تنتهي عملية الإقتراع في تمام الساعة السابعة مساءا ، حيث سيتم إجراء الحصر العددي لمن حضروا وأدلوا بأصواتهم ، من أصل جملة أعضاء الجمعية العمومية ، ثم تحديد عدد الأصوات الباطلة ، وفرز الأصوات الصحيحة وبيان ما حصل عليه كل مرشح.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات بالمرشحين على مقعد رئيس النادي ، وإعلان الفائز بالمنصب ، ليعقبها مباشرة فرز أصوات المرشحين على مقاعد مجلس الإدارة ، وإعلان النتيجة الكلية في ختام أعمال الفرز وتحديد الفائزين.