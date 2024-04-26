الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اقبال كبير علي انتخابات نادى القضاء بالمنيا

اقبال الناخبين بالمنيا
اقبال الناخبين بالمنيا

بدأت في تمام الساعة الـ 10 من صباح اليوم الجمعة ، عمليات الإقتراع في انتخابات التجديد الكلي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة  المنيا ، بداخل مقر دار القضاء العالي ، وسط إقبال كبير ، والتي تستمر حتى الـ 6 من مساء اليوم.

 

وتوافد المستشارون والقضاء وأعضاء النيابة العامة ، على لجان الاقتراع فور فتح أبوابها في موعدها المقرر، للإدلاء بأصواتهم ، وسط إقبال كثيف ، في ما يُنتظر أن تتزايد أعداد الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بصورة أكبر أعقاب انتهاء صلاة الجمعة ، ويترأس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة  ، المستشار جمال يوسف ، رئيس محكمة استئناف.

 

وتُجرى العملية الإنتخابية على مقعد رئيس النادي ، وقد ترشح علي مقعد رئيس النادى المستشار هاني عبد الجابر محمد ، وهو رئيس سابق للنادي ، والمستشار يحي محمود عبد القادر ،  و11 مرشحا على 4 مقاعد مخصصة للمستشارين ، يتنافس عليهما ، المسشارين محمد مختار الأحمداوي ، محمد احمد لبيب ،  ياسر عثمان محمد ، ماجد  ابراهيم حامد ، محمد عبد الصمد  زكي ، فتحي عبد الله ابو زيد ، ناصر محمود كامل ، احمد محمد متولي ، اسامه عبد الهادي عبد الرحمن ، محمد  احمد صفوت ، احمد محمد صاوي. 

 

 فيما تنافس 9 مرشحين علي 5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم ، وهما ، كريم  فواز عيسى ، احمد محمد عبد المجيد، محمود ابو بكر محمود ، احمد محمد مصدق ، محمود ابراهيم علي، محمد هريدي محمد ، حسام عمر توفيق ، محمد فاروق عبد الجواد ، احمد عبد الله حقيق ، وتُعقد بالتزامن مع العملية الإنتخابية، الجمعية العمومية العادية، والتي تُعرض خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.

 

وعن النيابة العامة ، تنافس 6 مرشحين على 4 مقاعد وتنافس عليهما كل من ، عبد العظيم صلاح هنداوي ، ومصطفى سعيد فنجري ، احمد محمد نمر ، واحمد صفوت احمد مكادي ، احمد عبد السلام الدلجاوي ، احمد رمضان جمال الدين ، ومن المنتظر أن تنتهي عملية الإقتراع في تمام الساعة السابعة مساءا ، حيث سيتم إجراء الحصر العددي لمن حضروا وأدلوا بأصواتهم ، من أصل جملة أعضاء الجمعية العمومية ، ثم تحديد عدد الأصوات الباطلة ، وفرز الأصوات الصحيحة وبيان ما حصل عليه كل مرشح.

 

وتبدأ عمليات فرز الأصوات بالمرشحين على مقعد رئيس النادي ، وإعلان الفائز بالمنصب ، ليعقبها مباشرة  فرز أصوات المرشحين على مقاعد مجلس الإدارة ، وإعلان النتيجة الكلية في ختام أعمال الفرز وتحديد الفائزين.

 

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