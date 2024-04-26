دبس الرمان.. فوائد مذهلة لم تعلمها من قبل| أبرزها حماية القلب

يعد دبس الرمان من الصوصات اللذيذة التي تضيف نكهة مميزة للوصفات المختلفة، وبجانب ذلك، فهو يحتوي على فوائد عديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرزها وطريقة تحضيره.





دبس الرمان

طريقة عمل دبس الرمان

المقادير

- عصير الرمان : 4 أكواب ونصف (طبيعي)

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. نفرط تقريباً 8 حبات رمان ونضعهم في الخلاط ثم نصفيه في مصفاة ناعمة حتى نحصل على الكمية المناسبة من العصير.

2. نضع العصير مع السكر على النار حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون ونتركه على نار بين المتوسطة والهادئة لمدة ساعة و10 دقائق تقريباً مع التحريك كل 10 دقائق، حتى يتكاثف العصير ويتبخر معظمه ليتبقى لدينا كوب إلا ربع.

3. نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في زجاجة محكمة الإغلاق ونضعه في الثلاجة لمدة شهرين.





فوائد دبس الرمان

خفض الكولسترول

دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكوليسترول.





يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.





يقلل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.





تعزيز جهاز المناعة

يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.

عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع.