أمينة خليل تخطف الأنظار بلوك جذاب في العرض الخاص لـ "شقو" بالسعودية

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها ببعض اللقطات، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها "شقو" بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وخطفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية جذابة.

الفنانة أمينة خليل

وإرتدت أمينة خليل بدلة كلاسيكية جذابة، باللون الأزرق الفاتح (بيبي بلو)، فضمت بنطال بساقين فضفاضتين، وبليزر طويل بأكتاف مرتفعة وعريضة قليلًا، أضافت لمسة أنيقة وجذابة، ونسقت معها توب أسود، مما عكست أناقتها.

وتعرف الفنانة أمينة خليل بمدى حبها بالمجوهرات، لذا فظهرت مرتدية العديد من القطع الذهبية الراقية، فضمت أقراط دائرية تتدلى من أذنيها، وعقد ملتف حول العنق، بالإضافة لأساور عريضة، وخواتم في اليدين، وساعة باللون الذهبي مع الفضي.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أمينة تصفيفة شعر مميزة تتماشى مع اللوك، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم، وثبتت غرتها على الجانبين؛ ليضيف ستايل جذاب.





ووضعت أمينة خليل مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الناعمة، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني الفاتح، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين النود المدمج مع البني، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وعينين واسعتين جذابتين، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود المائل للوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.





أمينة خليل تتألق بالميتاليك الجريء من كواليس "شِقو"

وفي سياق آخر، فاجأت الفنانة أمينة خليل متابعيها بالظهور بلوك جريء، خلال نشرها صور عبر الحالة الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وتكون هذه شخصية "فُتنة" التي تجسدها في فيلمها الجديد "شِقو" والذي يعرض حاليًا السينمات.





وظهرت أمينة خليل ببدلة رقص جريئة، مصنوعة من قماش الميتاليك باللون الفوشيا، مكشوفة الأكتاف والصدر، ومطرزة بالخرز واللؤلؤ حول منطقة الصدر، ونسقت معها أكمام منفصلة بنفس التطريزات، مما فاجأت الجمهور بهذا اللوك الغير متوقع.





ولم تكن ملابسها فقط هي الغير متوقعة فحسب، بل تفاجيء المتابع بمكياجها الصادم، فإعتمدت الألوان الصاخبة والجريئة، حيث وضعت آيشادو باللون الفضي اللامع، بالإضافة للرموش الصناعية الكثيفة والطويلة، وزينت وجنتيها ببلاشر متعدد الطبقات باللون الوردي، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر، وظللت حاجبيها باللون الأسود، لتصبح عريضة وجريئة.





وأكملت أمينة خليل اللوك بوضع باروكة باللون الأحمر، تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي بشكل مرتب وناعم.





أحداث فيلم شِقو

وتدور أحداث فيلم "شِقو" حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.





أبطال فيلم شِقو

والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.