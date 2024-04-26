طريقة تحضير فطيرة البطاطا الحلوة بالآيس كريم

البطاطا الحلوة من النباتات اللذيذة التي يحبها الكثير، وتدخل في صناعة العديد من الوصفات والحلويات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل فطيرة بالبطاطا الحلوة لمذاق لذيذ وشهي.





طريقة عمل فطيرة البطاطا الحلوة

المقادير

- مقادير حشوة البطاطا الحلوة :

البطاطا الحلوة : 800 غم (مسلوقة ومهروسة)

سكر : 200 غم (أبيض)

الزبدة : 50 غم (ذائبة)

حليب : 100 غراماً (جمل)

البيض : 2 حبة (مخفوق)

خلاصة الفانيليا : 5 غرام

- مقادير عجينة البقلاوة :

دقيق : 200 غم (لجميع الاستخدامات)

ملح : 10 غم

الخل : 20 غراماً

زيت الزيتون : 20 غراماً (البكر الممتاز)

ماء دافئ : 75 ملليلتراً

نشاء الذرة : 100 غراماً

- مقادير طبقة فتات البطاطا الحلوة :

دقيق : 200 غم

سكر : 200 غم

ملح : 5 غرام

البطاطا الحلوة : 50 غم (مهروسة)

الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- آيس كريم القهوة العربية :

الآيس كريم : 200 غم (فانيليا / نخلط المكونات معاً حتى تمتزج القهوة بشكل تام)

القهوة العربية : 70 غم (بودرة / نخلط المكونات معاً حتى تمتزج القهوة بشكل تام)

- للتزيين :

فستق حلبي : حسب الرغبة

السكر الناعم : حسب الرغبة

التوت الأحمر : حسب الرغبة

التوت الأزرق : حسب الرغبة

طريقة التحضير