طريقة تحضير فطيرة البطاطا الحلوة بالآيس كريم
البطاطا الحلوة من النباتات اللذيذة التي يحبها الكثير، وتدخل في صناعة العديد من الوصفات والحلويات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل فطيرة بالبطاطا الحلوة لمذاق لذيذ وشهي.
طريقة عمل فطيرة البطاطا الحلوة
المقادير
- مقادير حشوة البطاطا الحلوة :
- البطاطا الحلوة : 800 غم (مسلوقة ومهروسة)
- سكر : 200 غم (أبيض)
- الزبدة : 50 غم (ذائبة)
- حليب : 100 غراماً (جمل)
- البيض : 2 حبة (مخفوق)
- خلاصة الفانيليا : 5 غرام
- مقادير عجينة البقلاوة :
- دقيق : 200 غم (لجميع الاستخدامات)
- ملح : 10 غم
- الخل : 20 غراماً
- زيت الزيتون : 20 غراماً (البكر الممتاز)
- ماء دافئ : 75 ملليلتراً
- نشاء الذرة : 100 غراماً
- مقادير طبقة فتات البطاطا الحلوة :
- دقيق : 200 غم
- سكر : 200 غم
- ملح : 5 غرام
- البطاطا الحلوة : 50 غم (مهروسة)
- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)
- آيس كريم القهوة العربية :
- الآيس كريم : 200 غم (فانيليا / نخلط المكونات معاً حتى تمتزج القهوة بشكل تام)
- القهوة العربية : 70 غم (بودرة / نخلط المكونات معاً حتى تمتزج القهوة بشكل تام)
- للتزيين :
- فستق حلبي : حسب الرغبة
- السكر الناعم : حسب الرغبة
- التوت الأحمر : حسب الرغبة
- التوت الأزرق : حسب الرغبة
طريقة التحضير
- لتحضير حشوة البطاطا الحلوة: تخلط البطاطا الحلوة المهروسة، والسكر، والزبدة المذابة، وحليب الجمل، والبيض، وخلاصة الفانيليا معاً في وعاءٍ كبيرٍ.
- لتحضير عجينة البقلاوة: يخلط الدقيق، والملح، والزيت، والخل في وعاءٍ جيداً.
- يُسكب الماء الدافئ، ويُعجن حتى الحصول على عجينةٍ متماسكةٍ.
- تغطى العجينة، وتترك لترتاح من 30 دقيقة إلى ساعةٍ واحدةٍ.
- تقسَّم بعدها إلى خمس كراتٍ متساويةٍ، وترش بنشا الذرة، وتوضع جانباً مغطاةً.
- ترقق الكرات الخمس بلطفٍ حتى تصبح بحجم كف اليد، بعدها تُرش بكميَّةٍ سخيةٍ من نشا الذرة، ونرصها فوق بعضها، ونترك العجينة ترتاح 20 دقيقةً، ونغطي صينية الخبز بعجينة البقلاوة.
- لتحضير طبقة فتات البطاطا الحلوة: يخفق السكر، والملح، والدقيق، والبطاطا المهروسة معاً، ثم تُضاف الزبدة المذابة، وتُحرَّك بالشوكة حتى يتكوَّن ما يشبه الفتات من الخليط.
- نشكِّل العجينة في قوالب صغيرةٍ، أو نضعها في قالبِ تارت كبيرٍ، وندخله الفرن لمدة 20 دقيقة.
- عندما يبرد، نضع فيه حشوة البطاطا الحلوة، ونحيطها بفتات البطاطا الحلوة، ثم ندخله الفرن لعشر دقائق.
- عندما يبرد، نضع الآيسكريم، ونزيِّن الطبق بالمرينغ الأبيض، والتوت، والبلوبيري، والفستق الحلبي.