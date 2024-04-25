منى زكي تفاجيء جمهورها بملامح شبابية في أحدث ظهور (صور)

خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وملامح شبابية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





الفنانة منى زكي

وبدت منى زكي بفستان أبيض مكشوف الصدر والأكتاف باللون الأبيض، ومزين بتطريزات شكل دوائر مصنوعة من الجلد الأسود، وتميز بقصة محددة الخصر؛ لتبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.





وانتعلت منى زكي حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، بالإضافة لخاتم مرصع بالألماس في اليد اليسرى.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت منى تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة والمرتبة.





ووضعت منى زكي مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين النود المدمجه مع الوردي الفاتح، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وعينين واسعتين جذابتين، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ لتتماشى مع لون بشرتها وفستانها.





فستان منى زكي مستوحى من أحداث "تحت الوصاية" بمهرجان كان

وفي سياق آخر، تألقت الفنانة منى زكي في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76، بإطلالة مختلفة من إبداع المصمم زهير مراد، ليتفاجيء جمهورها بتصميم مميز مستوحى من أحداث مسلسلها "تحت الوصاية"، الذي عرض في رمضان 2023.





وبدت منى زكي بفستان مكشوف الكتف ومنفوش، تميز بلونه المدرج بالكشمير مع الأزرق الفاتح، ومرسوم عليه سفن كبيرة بشراعات، تسير على أمواج متضاربه، وهو ما يراه البعض أنه مستوحى من أحداث مسلسلها الأخير "تحت الوصاية".

واستمرت الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى من 16 مايو إلى 27 مايو، وشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وفي مداخلة تليفونية سابقة لمنى زكي عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، قالت: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع، مثل إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف، إذْ يتم إغلاق الباب أمام المرأة فيها، ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

وتابعت: "المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة".

وأضافت منى زكي: "الأم هي أكثر حد بيخاف على ولاده وبتتحط في ظروف صعبة عشانهم حتى لو معندهاش خبرة، عشان كده أنا ضد قوانين تخوين الأم اللي معموله لمجرد التخوين".