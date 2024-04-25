النيابة العامة تكشف تفاصيل مروعة حول جريمة قتل طفل في شبرا الخيمة

في تطور مثير للقضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل مروعة تتعلق بجريمة قتل طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في شبرا الخيمة.

وفقًا للتحقيقات، تم العثور على جثة الطفل مُجردة من بعض أعضائها في شقة سكنية، مما أثار الشكوك حول وجود شبكة تجارة أعضاء بشرية.

المتهم الرئيسي، الذي تم ضبطه واستجوابه، اعترف بارتكاب الجريمة بناءً على طلب من مصري مقيم في الكويت. وقد تم التعرف على المتهم عبر موقع تواصل اجتماعي مخصص لتجارة الأعضاء، حيث طُلب منه اختيار طفل لسرقة أعضائه مقابل خمسة ملايين جنيه. بعد اختيار الضحية وعرضه عبر "الفيديو كول"، طُلب من المتهم قتل الطفل وتوثيق عملية انتزاع الأعضاء.

على الرغم من عدم العثور على تجهيزات طبية تدل على تجارة الأعضاء، فإن التحريات أدت إلى معرفة هوية المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال تعود لوالده. وبتعاون دولي مع الجهات المختصة بدولة الكويت والإنتربول، تم ضبط المتهم ووالده وترحيلهما إلى مصر لمواجهة العدالة.

المتهم الأول، الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره، أقر بأنه أوعز بارتكاب الجريمة بهدف الاحتفاظ بالمقاطع المرئية للجريمة وبيعها عبر الإنترنت. وقد أشار إلى أنه قام بأفعال مماثلة في الماضي، وتجري الآن عمليات التحقق من صحة هذه الادعاءات.

تستمر النيابة العامة في التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة وتحديد الأسباب الكامنة وراء ارتكابها، فيما يُنتظر أن تُسفر الأدلة الإلكترونية عن معلومات حاسمة قد تقود إلى كشف شبكة أوسع لتجارة الأعضاء البشرية.