بكري يكشف أسباب تأخير التعديل الوزاري.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أسباب تأجيل التعديل الوزاري الجديد مؤكدا أن هناك عدة تساؤلات تدور في الشارع المصري في الأيام الماضية، بشأن التعديل الوزاري وحركة المحافظين حتى الآن، قائلا: "رغم إن الكل كان متوقعا أن يتم ذلك في أعقاب أداء الرئيس لليمين الدستوري كما جرت العادة".



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: نحن أمام 3 أسباب الأول: أن يكون الرئيس قد طلب توسعة حجم التعديل أو التغير أيا كان الأمر فى ضوء تقارير الأجهزة المعنية وأن هناك مشاورات جرت ولاتزال تجرى وسينتهي الأمر فى أقرب وقت ممكن، والسبب الثاني: أن تكون الأحداث التى تشهدها المنطقة خاصة مع تصاعد التصريحات الإسرائيلية باجتياح رفح والوصول إلى محور فيلادليفيا على الحدود المصرية كان سببا فى التأجيل، ومن ثم فلا أظن أن الأمر سيستمر طويلا، خاصة وأن كثير من الوزارات تكاد يكون قد أصابها الشلل انتظارا لما هو قادم.



وأشار مصطفى بكري، إلى أنه فيما يخص حركة المحافظين فحدث ولا حرج المحافظات أصيبت منذ فترة من الوقت بالشلل التام، كثير من المحافظين يرفضون التوقيع على أية قرارات وتم تعطيل مصالح الناس، منذ الثاني من أبريل، تاريخ تقديم المحافظين لاستقالتهم بقوة.



وتابع الإعلامي مصطفى بكري، قائلا: "الشعب المصري متفائل بالمرحلة الجديدة لثقته في الرئيس السيسي، المطلوب من الحكومة أنها تراعي مطالب المصريين"، مشيرا إلى أن موضوع أحمال الكهرباء وانقطاع التيار يؤرق المواطن، كذلك ارتفاع الأسعار، رغم جهود رئيس الوزراء مازالت الأسعار مشكلة كبيرة يمكن حاصلة زيادات فى الأجور وصلت إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه وكمان زيادة فى الدعم إلى وصل حوالى 635,9 مليار فى مقابل 532,8 مليار.

وكان الإعلامي مصطفى بكري كشف عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 وحركة المحافظين الجديدة مشيرا إلي إن هناك بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم فى آخر تعديل وزاري اغسطس 2022، لن يتضمنهم التعديل الوزاري الجديد 2024، مشيرا إلى أن هناك أكثر من وزير أثبتوا كفاءتهم فى الأداء ربما يتولون مواقع ووزارات أكثر أهمية.



وأضاف، أن هناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم وبعضهم سوف يتم تغييره، موضحا أن هناك بعض رجال الصف الثاني في عدد من الوزرات سيتم تصعيدهم إلى مراكز وزارية.

وحول تغيير الحكومة، كشف مصطفى بكري، عن أن المؤشرات الحالية تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية.