ضربة كبيرة لريد بول.. أدريان نيواي يقدم استقالته

أكدت تقارير صحفية ان أدريان نيواي رئيس القسم التقني لفريق ريد بول للفورميلا وان تقدم بأستقالته معتذرا عن الأستمرار بالفريق على خلفية الاتهامات التي طالته مع مدير الفريق كريستيان هورنر في الاونة الاخيرة .

ويعد ابتعاد نيواي عن فريق ريد بول بمثابة ضربة كبيرة للفريق الذي احتكر بطولة العالم للصانعين على مدار السنوات الاخيرة حيث كان يقود قسم التصميمات بالفريق والذي قدم عدة سيارات رائعة قادت الفريق لتحقيق الانتصارات .

وكان أدريان نيواي قد أنضم الى ريد بول قادما من فريق مكلارين عام 2006 ونجح مع كريستيان هورنر في قيادة الفريق للقب بطولة الصانعين في الفترة من 2010 الى 2013 .

وقالت تقارير صحفية ان ادريان نيواي - 65 عاما - سيكون لديه العديد من العروض حال رغبته في الاستمرار في عالم سباقات السرعة ابرزها من فريق فيراري الذي يستعد لتغيير جلده في الموسم المقبل بأنضمام بطل العالم السابق لويس هاميلتون للفريق قادما من فريق مرسيدس وايضا تواجد السائق شارل ليكلير الذي حقق العديد من النتائج الطيبة مؤخرا . ايضا يعد فريق استون مارتن وجهة متوقعة لادريان نيواي في ظل رغبة مالك الفريق لورانس أسترول في التقدم في المنافسة على لقب بطولة العالم وطموحه الواضح والقدرات المادية التي يضعها لتحقيق هذا الهدف واخيرا فريق مرسيدس الذي يعاني كثيرا هذا الموسم على الصعيد التقني لسيارته .