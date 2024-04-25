أحمد السقا ضيف شرف «عصابة المكس»

مفاجآت عديدة يحضرها فريق عمل فيلم عصابة المكس للجمهور، ومنها ضيوف الشرف، حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل فى رحلتهم بين محافظات مصر، وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى هى مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التى ستجمع بينه و أحمد فهمى ولبلبة وروبى وأوس أوس وحاتم صلاح، فى صحراء محافظة الفيوم، وهى ثانى المحافظات المصرية التى تحط فيها «عصابة المكس» رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذى يجمع بين السقا وفهمى كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم «سمير وشهير وبهير»، كما ظهر «فهمى» فى الحلقة الأولى كضيف شرف فى مسلسل «جولة أخيرة» الذى عرض فى يناير الماضى على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم، وأكد «فهمى» أنه سعيد بظهور السقا معه كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «عصابة المكس»، وسعيد بعودة التعاون معه مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذى لا يرفض الظهور فى أى عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلم منه هذا الأمر.

فيلم «عصابة المكس» اخراج حسام سليمان، فى أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج فى العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهانى خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامى على وأمجد الشرقاوى، الفيلم بطولة أحمد فهمى ولبلبة وروبى وأوس أوس وحاتم صلاح، مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج «اتحاد الفنانين» وليجسى برودكشن للإنتاج الفنى.