حليمة بولند المثيرة للجدل.. وراء القضبان والهاتف كلمة السر

تفاجئ محبو الإعلامية حليمة بولند، خلال الساعات القليلة الماضية، بصدور حكم من محكمة الجنايات الكويتية بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 2000 دينار كويتي، عن تهمة التحريض على الفسق والفجور، الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة والدهشة للجماهير.

حليمة بولند

القصة الكاملة لحبس الإعلامية الكويتية حليمة بولند

بدأت القصة عندما وجهت محكمة الجنايات الكويتية تهمة إساءة استخدام الهاتف والتحريض على الفسق والفجور، للإعلامية حليمة بولند وذلك بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم شخص مجهول شكوى ضد الإعلامية حليمة بولند مدعيا بأنها تحرض على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها، فيما أدعت المتهمة ضد هذا الشخص بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب.

حليمة بولند

حليمة بولند

وحققت النيابة العامة في الكويت مع المذيعة، وقالت حليمة بولند أثناء التحقيق معها إنها لم تتعمد خدش الحياء من خلال الصور التي نشرتها، واستكملت النيابة التحقيقات معها وظلت تنكر رغبتها في الخروج عن التقاليد الكويتية عن قصد.

حليمة بولند في مرمي الانتقادات منذ ظهورها على شاشات الكويت

منذ بداية ظهورها على شاشات الكويت، عرفت الإعلامية حليمة بولند بحبها لإثارة الجدل ولقبها الجمهور بـ "فاتنة الإعلام الكويتي"، والأمر الذي جعلها في مرمي الانتقادات عبر مسيرتها في عالم الأضواء والشهرة، إذ طالتها سهام النقد بسبب ملابسها الصارخة في برامجها، والتي كانت تعرض في شهر رمضان، كما انتقدها كثيرون بسبب طريقة حديثها ووصفها بـ"الدلع السخيف".

كما تعرضت فاتنة الإعلام الكويتية بسبب اتهامها ضمن مجموعة من الإعلاميين بغسيل الأموال وتقديم إعلانات غير مشروعة لهجوم عنيف وتم منعها من السفر عام 2020.

حليمة بولند

ما لا تعرفه عن حليمة بولند

حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980. اشتهرت بتقديم البرامج التليفزيونية والمقابلات، كما حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت مشوارها الإعلامي عام 2001 كطالبة في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في برنامج "ذبست" على تليفزيون الكويت.

حليمة بولند

قدمت حليمة العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية، من أشهرها: "ذبست" و"مسلسلات" و"سوالفنا حلوة" و"فوطة البيت" و"حليمة شو".

حازت بولند على العديد من الجوائز خلال مسيرتها، منها جائزة أفضل إعلامية عربية.

تزوجت بولند مرتين، الأولى من لاعب كرة القدم الكويتي طارق الخلف عام 2008، وانفصلت عنه عام 2012، وتزوجت للمرة الثانية من المحامي عبد السلام العنزي عام 2018، وانفصلت عنه بعد أشهر قليلة، لديها ابنة واحدة من زواجها الأول.