هبة مجدي تحيي الذكري الثامنة لرحيل والدها: لا حب بعد حب الأب

حرصت الفنانة هبة مجدي على إحياء ذكرى رحيل والدها الثامنة، حيث نشرت عدداً من الصور التى تجمعها بوالدها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "لا حب بعد حب الأب هو الدنيا بكل ما فيها".

وتابعت هبة مجدي: "الذكرى السنوية الثامنة على وفاة بابا 25 أبريل 2016، اللهم ادخله فسيح جناتك واعف عنه واعف عنا جميعاً، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله".

وكان عرض للفنانة هبة مجدي مؤخراً، حكاية "عيشها بفرحة" وشاركها في البطولة كل من، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



وكانت شاركت هبة مجدي فى رمضان 2024 بمسلسل المداح الجزء الرابع الذي يتحدث عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رضان الماضى عام 2023.



أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.



ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.