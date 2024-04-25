وكيل صحة الشرقية يكافئ الفريق الطبي بوحدة كلى الأطفال الجديدة بأبو كبير

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع عطلة عيد تحرير سيناء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، وتقديم الخدمة للحالات وتسجيل الحالات المحولة للأقسام الداخلية والخروج تحسن، وتم التأكد من التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم بكفاءة، من تسجيل كافة البيانات وتوقيت الدخول، والتشخيص الطبي وخلافه، موجهاً مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بالعمل على تفعيل ذلك في كافة المستشفيات، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لذلك، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات بالمستشفى.

واطمئن الدكتور هشام مسعود على الحالة الصحية لوالد الدكتور محمد سليم مدير إدارة أبو كبير الصحية، والذي يتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة بالمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى اضطراب في درجة الوعي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، وعدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تماماً، كما تفقد قسم الأشعة وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية وخاصة وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى.

كما قام مسعود بالمرور على قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أثنوا جميعاً على أداء الخدمة، وكفاءة عمل الفريق الطبي بالقسم، مقرراً بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بقسم الكلى ولمديرة المستشفى لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى.

كما تفقد وكيل الوزارة، وحدة الكلى الصناعى للأطفال الجديدة، والتي تم تجهيزها بعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد ٣ مونيتور، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٧ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه وكيل الوزارة بالتشغيل التجريبي للوحدة الجديدة في خلال ٤٨ ساعة، على أن يتم إجراء أول جلسة للأطفال بها يوم السبت القادم.

وفي نهاية الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي الجديد، وقسم المعامل الجديد، والذي تم افتتاحهما في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، وخاصة الفصائل النادرة، وتوافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة للعمل، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم المعامل وبنك الدم التجميعي.

كما وجه مديرة المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء المبني الجديد للمستشفى المركزي، وذلك على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية ١٩٢ سرير، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.