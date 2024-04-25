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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشاري يحدد العمر المناسب لممارسة الأطفال للرياضة.. فيديو

الدكتور أشرف جوهر،
الدكتور أشرف جوهر، استشاري أمراض الباطنة

قال الدكتور أشرف جوهر، استشاري أمراض الباطنة ورئيس اللجنة الفنية لتطوير مراكز ووحدات الطب الرياضي، إن علميا ممارسة الرياضة تبدأ من 4 إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن الرياضات للأطفال في هذه السن تكون بلا قواعد بمعنى تمارين رياضية.

وتابع استشاري الأمراض الباطنة ورئيس اللجنة الفنية لتطوير مراكز ووحدات الطب الرياضي، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "من سن 9 سنوات يبدأ الإدراك العصبي والبصرى يكون أكثر تقدما نبدأ ممارسة رياضة لها قواعد حسب رغبة الطفل أو الأهل".

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وأضاف: "الرياضة الجماعية تكون أكثر جذبا للأطفال، بيكون فيها ترفيهة كثير، والكرة بأنواعها تكون الأكثر استحواذا على اختيارات الأطفال للعبة معينة يمارسها".

وكشف في سياق آخر سبب حالات الوفاة المفاجئة للرياضيين خاصة، قائلا: "السقوط المفاجئ بيكون سببه مشاكل القلب".

عضلة القلب

وتابع : "80% من حالات الموت بتكون بسبب مشاكل فى عضلة القلب، ممكن يكون فى أمراض وراثية لم تلاحظ أو لم يكون لها أعراض، أو مشاكل فى التغذية الكهربائية الذاتية لها".

وأضاف: "لابد من فحص ما قبل ممارسة الرياضة هنلاقى إن أهم فحص هو عضلة القلب لابد من التركيز عليها أثناء الفحص".

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