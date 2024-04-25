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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس سموحة : البطولة العسكرية للفروسية أظهرت إمكانيات المدينة الرياضية بالعاصمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه سعيد بانتصار فريقه على بلدية المحلة، خصوصا أن فريقه فرط في بعض النقاط خلال مواجهات سابقة أمام الإسماعيلي والجونة، مشيرا إلى أن فريقه ارتكب عدة أخطاء دفاعية في المواجهتين ولذلك خسر المباراتين.

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وقال عامر خلال تصريحات إعلامية اليوم في ساعات الأولى من صباح الخميس  "كان هناك (قرصة ودن) للاعبي سموحة قبل لقاء بلدية المحلة، وطالبناهم باللعب بروح عالية وبقوة أمام بلدية المحلة، وكان من غير المقبول اللعب بتراخي، وبعض اللاعبين المصريين لا يملكون طموح كافٍ وهو ما نعاني منه في الفريق، وكان بعض اللاعبين يقدموا أداء دون المستوى".

وأشاد فرج عامر بالتنظيم الرائع للبطولة العربية العسكرية للفروسية في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وهي مدينة خيالية وراقية ومن أفضل المنشأت في العالم في ظل الدقة في التنفيذ، مبديا شعوره بالفخر على التنظيم الجيد. وهناك دول نظمت الأولمبياد بإمكانيات أقل كثيرا، مثل ريودي جانيرو.

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