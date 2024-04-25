نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأحياء لمحاربة الغش التجاري

لرفع العبء عن كاهل المواطنين..

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار والالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات حفاظا على الصحة العامة و رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشددت نائب المحافظ على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار والالتزام بالتعريفة التسعيرية الجديدة للخبز الحر بالافران.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالمراكز التجارية بمجاورات الحي والمخابز السياحية

وفي هذا الصدد قامت الاجهزة التنفيذية بحي 15 مايو برئاسة الدكتور مهران عبداللطيف بجولة تفقدية على الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز البلدية والسياحية وأماكن تداول السلع ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بحضور مسؤولي التموين والمتابعة الميدانية والإشغالات، وتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالمراكز التجارية بمجاورات الحي والمخابز السياحية والافرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية ، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

حمله تموينية بالتنسيق مع إدارة التموين بالسيدة والأجهزة المعاونة

وقام هشام أبو المكارم رئيس حى السيدة زينب، بعمل حمله تموينية بالتنسيق مع إدارة التموين بالسيدة والأجهزة المعاونة تم خلالها المرور على المحال التجارية وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد (٢) محضر إمتناع عن البيع ، وعدد (٣) محضر عدم إعلان عن الأسعار ، كما تم المرور على المخابز السياحية والافرنجية وتبين الإلتزام بتوفير الخبز الفينو بالاوزان والأسعار المقررة من وزارة التموين .

وبتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان للاجهزة التنفيذية التأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة والاعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر فقد قامت لجنة حماية المستهلك المشكلة من ادارة التموين وادارة المتابعة الميدانية وشئون البيئة وادارة المحلات وادارة المجالس واللجان بالمرور والمتابعه على المخابز والافران والتنبيه المشدد بالالتزام بالاسعار الجديدة الخاصة بالخبز السياحى والفينو والالتزام بوضع التسعيرة ظاهرة للمواطن.

وياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار ومتابعة التزام التجار واصحاب المخابز السياحية بالاسعار الجديدة المعلنة وطبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .