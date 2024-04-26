 800 ألف جنيه لرصف شوارع الجمرك ورفع كفاءتها بالإسكندرية

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان المحافظة تعمل بكل جهد لرفع كفاءة منظومة الرصف بالمحافظة ورفع العبء عن كاهل المواطنين ، وتحقيق السيولة المرورية ،

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الاسكندرية اليوم " الخميس " الشوارع التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها بنطاق حي الجمرك وهي (شارع العدوى باب واحد، وشارع سانت كاترين المنشية الصغيرة، وشارع إسحاق نديم، وشارع الأهرام المنشية بمحيط التمثال) بتكلفة نحو 800 ألف جنيه.، كما تفقد شارع إسماعيل صبري والمقرر رصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والنائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، والنائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ.

وشدد اللواء " الشريف " على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاهتمام برصف الطرق وترميم الحفر والمطبات في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

من جانب اخر بدأت الشركة المنفذة أعمال رصف الطريق الرئيسى من مدخل ابيس بالطريق الصحراوي مرورًا بقري السبعات والثمانيات حتى قرية باب الأحرار، في أبيس شرق الاسكندرية، وذلك في إطار أعمال رصف مداخل 3 طرق رئيسية بالابيسات.

جاءت أعمال الرصف بعد تخصيص 50 مليون جنيه دعماً إضافياً إلى ميزانية الاسكندرية للرصف، من وزارة التخطيط إلى محافظة الاسكندرية، بناء على طلب الإحاطة المقدم من احد اعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.

وكانت محافظة الاسكندرية، قامت بإسناد أعمال رصف الطريق إلى الهيئة العامة للطرق، حيث بدأت شركة النيل العامه للطرق احدى شركات الهيئة العامة للطرق، بتنفيذ مشروع الرصف والتي أسندت إليها من محافظة الإسكندرية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رصد 50 مليون جنيه دعمًا إضافيًا للميزانية المخصّصة من محافظة الإسكندرية لرصف 3 طرق رئيسية بمدخل أبيس بطول 25 كيلومتراً، لرصفها وإعادة تأهيلها، لتضاف إلى الميزانية المخصصة للطرق الثلاثة الرئيسية من المحافظة ،تبين إن الطرق الثلاثة هي طريق مدخل أبيس السابعة من الطريق الصحراوي حتي قرى أبيس الرابعة، بطول 8.5 كيلو متر وعرض 6 أمتار، وطريق مدخل أبيس الثامنة من الطريق الصحراوي مروراً بأبيس الثامنة حتى قرية باب الأحرار بطول 9 كيلومترات وعرض 8 أمتار، وطريق مدخل لأبيس العاشرة بداية من الطريق الدائري حتي القرية السابعة بطول 7 كيلومترات وعرض 6 أمتار، لتضاف إلى التكلفة الإجمالية المخصصة لأعمال الرصف والتأهيل من قبل مديرية الطرق والنقل في الإسكندرية لهذة الطرق، إضافة إلى 50 مليون جنيه دعماً إضافياً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.