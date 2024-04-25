جنوب الوادي: إلغاء قيد الطلاب غير المسددين لرسوم الدراسات العليا

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الخميس، إلغاء قيد الطلاب غير الجادين وغير المسددين لرسوم القيد بالدراسات العليا؛ وفق اللوائح والقوانين.

وأدار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاجتماع 245 لمجلس الجامعة، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وعلى موسى مدير عام الدراسات العليا والبحوث.

ووافق المجلس على قيد وتسجيل بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة.‏ ‏

تمت الموافقة على سفر بعض أعضاء هئية التدريس بكليات الجامعة إلى بعض الدول الأوروبية وفق ‏الاتفاقيات والبرتوكولات العلمية بين جامعة جنوب الوادى والجامعات الأوروبية العالمية.‏ ‏

ووافق المجلس على إصدار مجلة علمية لكلية التربية النوعية باسم المجلة العلمية للتربية النوعية ‏والاقتصاد المنزلى ورفع الأمر لمجلس الجامعة.‏ ‏

كما تم مناقشة المقترح الخاص بتحويل المقررات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا (الورقية) لتصبح ‏مقررات الكترونية، وتشكيل لجنة لبحث الموضوع وإعداد الصياغة المناسبة وإعادة العرض على ‏مجلس الدراسات العليا فى جلسته المقبلة.

ختام ملتقي شباب الجامعات:

فى سياق آخر، اختتمت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الـ21 لشباب الجامعات، المقام بجامعة جنوب الوادي فى الفترة من 20 إلى 24 الشهر الجاري.

وقال رئيس الجامعة، إن الملتقى الفني فرصة طيبة لعرض الفن الراقي لطلاب الجامعات وتقديم المواهب وصقل مهارات الطلاب وخبراتهم في تنافس رائع و اعادة احياء التراث الموسيقي وتذوق الفن الراقي.

وبيّن رئيس الجامعة، أن مثل هذه الفعاليات تهدف الى تحقيق التواصل وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات، وذلك لخلق روح التواصل والتعارف والصداقة فيما بينهم بهدف الحفاظ على هوية الوطن والنهوض به.

وشكر الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة، وفود الجامعات المشاركة في ملتقى هذا العام، وأشاد بالسلوك المميز لكل الجامعات والعروض الراقية التى نالت إعجاب الحضور.

وحث نائب رئيس الجامعة جميع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة كافة التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، وذلك نظرًا لأهميتها في تشكيل شخصية الطالب.

كما أشاد نائب رئيس الجامعة بجهود العاملين والقائمين على تنظيم الملتقى والجهود المبذولة من اللجان المنظمة حتى يظهر الملتقى الفني في صورة تليق باسم جامعة جنوب الوادي.