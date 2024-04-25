الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تبحث التعاون مع رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كل من الدكتور كارلوس كوندي، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وشارلوت جويمانز منسقة البرامج ومحللة السياسات، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا- إدارة العلاقات والتعاون العالمي، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

txt

مايا مرسي: مساهمة السيدات في سوق العمل ترفع الناتج القومي لـ34٪

txt

مايا مرسى تؤكد عزم المجلس القومي للمرأة تقديم عروض خاصة كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي للتراث

وأشادت الدكتورة مايا  بالتعاون المثمر بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الفترة الماضية.

وأشارت رئيسة القومي للمرأة  إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، واستعرضت جهود المجلس في ضوء المشروع في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات، وتحدثت عن برنامج تحويشة أو "مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.

كما تطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبراني والعنف الذي تيسره التكنولوجيا حيث يعد تحدي عالمي ملح يشكل بدوره حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار، ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة للحد من تقدمها.

فيما أشاد الدكتور كارلوس كوندي بجهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة،  وناقش آخر تطورات مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" الذى يستهدف مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ، ويتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ،و"الترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، و"توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"،  و"عدم ترك أحد".

مواد متعلقة

مواجهة قوية تنتظر الأهلي بعد نصف نهائي إفريقيا

بمشاركة الأولمبياد الخاص المصري.. تشيلي تستضيف الألعاب العالمية الصيفية 2027

دمياط الجديدة تستعد لاستقبال الصيف بتطوير الشاطئ العام ورفع كفاءة المحاور

تعرف علي أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 25 أبريل بالفيوم

الجريدة الورقية