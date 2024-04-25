أمجد مصباح يكتب: صباح الخير يا سينا

تحل اليوم الذكرى الـ42 لتحرير أرض سيناء الغالية على قلب كل مصرى تلك الأرض التى ضحى مئات الآلاف من المصريين بأرواحهم من أجل تحريرها سواء من الأعداء أو من الإرهاب الأسود سينا ستظل حدوتة مصرية تعبر عن بطولات وتضحيات المصريين عبر التاريخ التحية واجبة اليوم للزعيم الراحل انور السادات بطل الحرب والسلام الزعيم الذى حرر سيناء حربا وسلاما الرئيس السيسى حرر سيناء من الارهاب الأسود فى السنوات الماضية، حتى أصبحت اليوم أمنا وأمانا نستعرض فى هذا التقرير أهم الأغنيات والأفلام التى عبرت عن عشق المصريين لأرض سيناء من الاغنيات التى لا تنسى عن سيناء رائعة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ صباح الخير يا سينا التى غناها فى مطلع عام 1974 كلمات عبدالرحمن الأبنودى ألحان كمال الطويل ما أروع تلك الكلمات مين اللى قال كنتى بعيد عنى وأنتى اللى ساكنة فى سواد الننى وأغنية الراحلة العظيمة شادية مصر اليوم فى عيد التى غنتها فى أبريل 1982 لتعبر عن فرحة المصريين بعودة سيناء بالاضافة للأغنيات بالأحضان ياسينا للمجموعة أرض الفيروز لياسمين الخيام وحياة رب المدائن لشادية عاشت بلادنا لمحمد ثروت أحنا على ميعاد لوردة ولا ننسى الأنشودة الخالدة بسم الله والكلمات الرائعة سينا يا سينا بسم الله أدينا عدينا بسم الله حدث ولا حرج عن الأفلام التى عبرت عن سيناء والبطولات على أرضها، منها على سبيل المثال وليس الحصر الرصاصة لا تزال فى جيبى للراحل محمود ياسين والوفاء العظيم وبدور، جسدت الأفلام الثلاثة البطولات والتضحيات على أرض سيناء والفيصلى السوبر العمر لحظة تأليف يوسف السباعى بطولة الراحلة ماجدة ومحمد خيرى وأحمد مظهر وأحمد زكى ولا ننسى أفلام الطريق إلى إيلات وحكايات الغريب ويوم الكرامة والفيلم الرائع الممر الذى جيد بطولات المصريين فى حرب الاستنزاف، كان هذا الفيلم بمثابة تنشيط لذاكرة المصريين حتى تعلم الأجيال الجديدة مدى التضحيات التى حدثت على أرض سيناء مهما مرت السنوات تظل أرض سيناء عشق الملايين عبر الأجيال الأرض التى ارتوت بدماء المصريين عبر التاريخ حتى يومنا هذا ما زالت أرض سيناء تصد الارهاب الأسود حتى نجحت تقريبا فى القضاء عليه تماما، اليوم يحتفل الملايين بعيد تحرير سيناء، إنه حقا يوم عيد عظيم شاهد على بطولات المصريين والعبقرية فى تحرير سيناء حربا وسلاما سيناء ما زالت تحتاج للعديد من الأعمال الفنية التى تجسد كيف عادت سيناء وكيف نجحنا فى الحفاظ عليها وتحريرها من الارهاب الأسود بعد تحريرها من العدو الصهيونى.