تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة البداري بأسيوط ضمن أعمال التطوير والتجميل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار اعمال التطوير والتجميل بمدينة البداري وذلك ضمن أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها بمختلف المراكز والأحياء وفقاً للامكانات المتاحة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية ،لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذه المنطقة وإضفاء المظهر الجمالي وتسهيل النقل والانتقال والحركة المرورية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لنهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقاً وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع حكيم دوس بمدينة البداري ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2023/2024 على أن يتم استكمال باقي الحارات والشوارع الضيقة تباعاً خاصة التي يقل عرضها عن 6 متر وفقاً للخطة الموضوعة والامكانات المتاحة على أن تتم أعمال فرد طبقات الرمل عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق مشيراً إلى المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبيه للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق معدلات السلامة والأمان وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.