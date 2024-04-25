فرصة للاستثمار.. طرح محال وصيدلتين ومخبز للبيع بالعبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 5 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2: 40م2)، بمنطقة 2600 فدان بالحي 39 ، وطرح مخبز بمساحة 1460م2 بمنطقة خدمات الفيروز بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 12/5/2024.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، طرح حق استغلال وتشغيل 3 مواقع انتظار للمركبات بمناطق مختلفة بالحي الأول بالمدينة بمساحات تتراوح من (1000 م2 : 2700م2 ) بنظام مقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد العلني لهذا الطرح يوم الأربعاء 22/5/2024.

جدير بالذكر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقري الجهازين، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلتين والمخبز وأماكن انتظار المركبات فى مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

في سياق آخر، افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لاستشاري المياه (IWCC) تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية ومعالجة المياه والهيدروجين الأخضر"، وذلك بحضور المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف علي المرافق بالهيئة، وممثلي إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومجموعة من نواب وممثلي الجهات والهيئات التابعة للقطاع، والجهات العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وبعض المقاولين والاستشاريين المتخصصين.

ضرورة تبادل الأفكار والخبرات

وأكد إسماعيل، حرص وزارة الإسكان على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ استراتيجية وخطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة تبادل الأفكار والخبرات مع ممثلي القطاع الخاص لتحقيق أقصي استفادة، وتوفير الخدمات بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة، وكذا ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع الكوادر الشابة العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،، في كلمته خلال المؤتمر، على النجاح الذي يحققه المؤتمر في نسخته الثالثة في تجميع مختلف الجهات المعنية بملف المياه، مضيفاً أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين الوزارات المعنية بملف المياه، ومنها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات والهيئات المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبدعم من القيادة السياسية.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي حالياً على مستوى الجمهورية بالحضر والريف، كما استعرض أهم الملفات الجاري العمل بها في القطاع مثل: موقف تحلية مياه الشرب والخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام الوزارة وقطاع المرافق بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح أهمية المؤتمر في إصداره الحالي في مناقشة موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه، حيث تُتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانياته المالية والتقنية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.