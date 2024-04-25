السيسي: تحية احترام لمن كانت تضحياتهم سببًا فى بقاء وصمود هذا الوطن

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"42" لتحرير سيناء، قائلًا: “لا يوجد فى الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سبباً فى بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهراً ارتوت منه رمال سيناء، حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب”.

تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار

وتابع: “السيسي” قائلًا: "تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار، ذوى الكرم والفداء، وأصحاب المروءة والبطولة، ورمز الكرامة والتضحية، وكل عام وأنتم بخير، ومصر فى أمان ورفعة وتقدم، ودائماً وأبداً.. وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".