رئيس اتحاد الناشرين المصريين: الرقمنة الحل الجذري لمشكلات الناشر مع رقم الإيداع

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه من بين موارد الاتحاد رسوم اشتراك أعضائه فقط بجانب دعم وزارة الثقافة، وهي موارد محدودة للغاية بالقياس إلى المصروفات المتوقعة من الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالوقوف بجانب الناشرين في المحن.

وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أفكارا كثيرة لزيادة الموارد من بينها زيادة رسوم الاشتراك، وهي من ضمن الأفكار الأساسية التي تتم مناقشتها.

وأشار إلى أن أرقام الإيداع كبيرة وقديمة وتراكمت، نظرا لأنه يوجد عددا لا يستهان به من الناشرين لم

يكن يودعون الكتب المفترض إيداعها وفقا للقانون، حيث يلزم الناشر بأنه عندما يحصل على رقم إيداع ويصدر الكتاب يودع عددا معينا من النسخ لدى دار الكتب.

وتابع: "إيداع الكتب شيئا مهما للغاية بالنسبة للبلد والذاكرة والناشر، فإيداع الناشر كتابه في دار الكتب يعني أن هذه الكتب صدر ودخل التاريخ، إيداع الكتاب بالنسبة للناشر خسارة فادحة".

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: الرقمنة هي الحل الجذري لمشكلات الناشر مع رقم الإيداع

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن موظفي دار الكتب ليس بالكبير، مقارنة بزيادة عدد الناشرين والإصدارات، وبالتالي هذه المشكلة بها العديد من العوامل المختلفة، متابعا: "هناك حلول مؤقتة تم التداول فيها، وتجد طريقها في التنفيذ، والحل الجذري يكون في الرقمنة".

وأضاف "زهران": "الناشر اللي بقاله 20 سنة قال الكتاب مش عندي مش لاقيه فدخلنا في مشاكل من هذا النوع، نطالب بالحكومة الإلكترونية ونعمل في هذا الإطار".

وأوضح أن الرقمنة من الأشياء البسيطة والممكنة في تنفيذها، بالحصول على رقم الإيداع من خلال الرقمنة، بحيث يفتح الناشر الموقع الإلكتروني من خلال وضع "باسورد" خاص به، ويملأ من خلاله بيانات كتابه بشكل تفصيلي ثم يحصل على رقم للإيداع خلال مدة معينة، وبالتالي هذه الخطوات ستعالج المشكلات.

وتابع: "الحصول على رقم الإيداع حاليا يجعل الناشر يذهب لدار الكتب مرتين أو ثلاثة، وبالتالي أصبحت عبأ للناشرين خاصة من المحافظات الأخرى".



فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك العديد من مواضع التعاون المشترك بين الاتحاد ودار الكتب، بداية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتنسيق في معارض المحافظات والمعارض الخارجية.

وأضاف “زهران”: "كل هذه سبل ومجالات للتعاون، نرجوا أنها تستمر ويتم تطويرها".

وأشار إلى أن الاجتماعات مع وزيرة الثقافة ودار الكتب كانت مريحة وبناءة وهناك روح تعاون ورغبة مشتركة في الارتقاء بهذه الصناعة وتطويرها، ونجعل الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير من الوقت الحالي.