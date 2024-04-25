الرئيس السيسى يؤكد: مدينة مصر الأولمبية تستطيع تنظيم كل البطولات الدولية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمنى التوفيق لجميع المشاركين فيها.



ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بافتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بكل الحضور، وقال إن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، وتابع: "المكان اللي إحنا موجودين فيه ده من سنوات قليلة، كان أرض فاضية خالص، وكان حلمنا يبقى عندنا منشآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وشعبها".



وأضاف الرئيس السيسي: "الحمد لله رب العالمين خلال 5 سنين بقى موجود كل المنشآت الرياضية اللى كنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يتم فيها تنظيم كل المسابقات والبطولات الدولية، طبقًا لكل معايير الاتحادات المختلفة".



وأكمل الرئيس السيسي: "إحنا بنتكلم عن كل المسابقات والرياضات موجود ليها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوي الدولي".



وأردف: "أهنئ مصر وشعبها وأنفسنا وكمان أهنئ الأشقاء العرب على أن يكون لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا.. أنا أرحب بكل الوفود العربية وإحنا سعداء بوجودكم معانا.. وأتمنى أن يكون ضمن التنظيم فرصة لأشقائنا يشوفوا جزءًا من العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المقاصد الأخرى".



وأتم الرئيس: "أشكر كل اللى ساهم فى إخراج هذه المنشآت الرياضية الضخمة في كل مكان، وأنا بتكلم عن الشركات المصرية وبتكلم عن المسؤولين المصريين اللى عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى بركة الله اسمحوا لى افتتاح البطولة العربية للفروسية، وأتمنى لكم التوفيق جميعًا".

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية، بمدينة الألعاب الأولمبية على هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، وخلالها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف الجياد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الرئيس السيسي، لشرح حول طبيعة المتحف.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، والتى تنظمها القوات المسلحة

وشهدت فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، التى تنظمها القوات المسلحة، عرض فيلم تسجيلي عن الفروسية فى مصر بمشاركة الفنان أحمد السقا.

حيث انطلقت البطولة العربية العسكرية للفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الفنان محمد حماقى أغنية "ولا أى كلام" فى حفل افتتاح البطولة العربية للفروسية للفروسية المقامة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وتجري البطولة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.



ويشارك فى البطولة 11 دولة عربية، هي (مصر- ليبيا - قطر- الجزائر - الكويت - تونس - سوريا - العراق - السعودية – الأردن – الإمارات).



وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة، وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات، بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من المقومات الإنشائية المتطورة كافة والاهتمام البيطرى بالخيول المصرية، طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.



حيث شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح / إيهاب لطفى نادى، مدير المدرعات للقوات المسلحة؛ مؤتمرًا صحفيًا؛ الإثنين الماضي، للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز وإلتقاط الأوتاد، التى تنظمها القوات المسلحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.



تشهد البطولة مشاركة 11 دولة عربية، هي ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات)، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين، وممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية.



خلال المؤتمر تم عرض فيلم تضمن التفاصيل الخاصة بالإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقاً للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات، كذلك الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية كافة بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على المستويات كافة.



في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن بالغ تقديره وسعادته للمشاركة في المؤتمر الصحفى للإعلان عن انطلاق منافسات البطولة العربية العسكرية للفروسية فى نسختها الأولى فى ظل الرعاية الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى تقديره لجهود القوات المسلحة فى تنظيم فعاليات البطولة، مشددًا على أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في القطاعات كافة ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير البنية التحتية في القطاعات كافة ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.



قال صبحي: "إن البطولة ستقام على أحد الصروح الرياضية المصرية ذات الصبغة العالمية، وهى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، هذا الصرح الرياضى الذى تم الانتهاء من تشييده بتوجيهات من الرئيس السيسي ضمن نهضة مترامية الأطراف للبنية الرياضية المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وهي إحدى المدن الرياضية التي تنتمي إلى الجيل الجديد من المنشآت الذكية التي تعمل الدولة المصرية على إقامتها مع الدخول للجمهورية الجديدة، وتُعبر عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير.



وأضاف الوزير، أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي حققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية، قائلًا: "سنعمل في الفترة المقبلة، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، على وضع برامج علمية مخططة تستهدف تحقيق أقصى درجات التفوق للفروسية المصرية ضمن منهجية عمل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، متمنيًا لجميع المشاركين في البطولة التوفيق وقضاء وقت ممتع ببلدهم الثاني مصر".



وألقى اللواء أ ح / إيهاب لطفى نادى، مدير المدرعات للقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم كافة بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمى للبطولة.



ورحب الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية في كلمته، بالفرق المشاركة متمنيًا أن تكون البطولة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين الفرسان المشاركين كافة بالبطولة.

فيما تحدث العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضات العسكرية في كلمته، وأشاد خلالها بحسن ضيافة الدولة المصرية وتوفير كافة الإمكانات التى تعزز من نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية.



كما ألقى ممثل الشركة المصرية للإتصالات الراعى الرسمى للبطولة كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لتنظيم البطولة فى نسختها الأولى وظهورها بالمظهر المشرف.



وأشار المدير الفنى لفريق الفروسية المصرى إلى حرص الفريق المصرى على الإعداد والتجهيز الجيد للبطولة وتحقيق نتائج متميزة لإسعاد الجماهير المصرية.



ولفت الشيخ محمد بن عيسى الفيروز، رئيس الإتحاد الدولى لالتقاط الأوتاد إلى حرص الدولة المصرية على استضافة الأحداث الرياضية المهمة فى المنطقة، متمنيًا أن تخرج البطولة على مستوى راقٍ نظرًا لما تتمتع به مدينة مصر للألعاب الأوليمبية من إمكانات هائلة.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة ، وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية ، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة



وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مجالات رياضة الفروسية سيتم إقامة فعاليات البطولة بالتزامن مع تنظيم مصر لمنتدى الفروسية وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات فى هذا المجال ، فضلاً عن تزامن البطولة مع إقامة نهائى دورى الناشئين وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الإتحاد المصري للفروسية.



جدير بالذكر أن تاریخ ونشأة الخیالة العسكریة "نادى الفروسیة للقوات المسلحة،" يرجع إلى الحقبة التاريخية التى تولى خلالها محمد على باشا حكم مصر عام 1805م وإدراكه إلى أھمیة تحدیث الجیش وتجھیزه بأحدث التقنیات والمعدات الحربیة، ومن بین أھم ھذه العتاد كانت الخیول والتى شكلت جزءًا أساسیًا من قوة الجیش المصرى.



وفي عام 1922م تأسست وحدات الخیالة في منطقة كوبري القبة بالقاھرة والتي كان قوامھا ٣ أورطة ومدرسة خیالة، وفي عام 1967م تم نقل وحدات الخیالة إلى منطقة الماظة، وفى 4 دیسمبر 1968م أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإلغاء وحدات الخیالة وإنشاء نادى الفروسیة للقوات المسلحة فى المنطقة نفسها بألماظة، وتم إعادة تنظیم نادى الفروسیة للقوات المسلحة ليكون تابع لإدارة المدرعات وذلك إستجابة للتعليمات التنظيمية الصادرة بتاریخ 7 یونیو 1967م بشأن إعادة تنظیم إدارة المدرعات ووحداتھا التابعة.

ويعتبر فرسان القوات المسلحة بمثابة النواة الأولى التى تم على أساسھا إنشاء الاتحاد المصرى للفروسیة عام 1942م،حیث كانت ریاضة الفروسیة فى ذلك الوقت مقصورة فقط على الضباط فرسان القوات المسلحة، وقد تم إنشاء أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد المصرى للفروسیة بعد قیام الثورة مباشرة فى 17 / 10 / 1952م وكان معظم أعضائه من ضباط وفرسان القوات المسلحة.



وقد شارك نادى الفروسية للقوات المسلحة على مدار تاريخه فى العديد من البطولات حصل خلالها على المراكز الأولى بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

وتوجه العميد الدكتور يوسف دسمال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الكريمة للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية".

وأضاف "الكواري"، خلال كلمته في إنطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، قائلاً: "إننا نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمة الوفد المصري في تعزيز مسيرة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وذلك من خلال التنظيم والمشاركة في منافسات ولقاءات عربية عسكرية عدة".

وتابع رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية: "أتمنى أن تكلل هذه البطولة بمستوى فني راقٍ وروح رياضية عالية".



حيث نظمت مصر اليوم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وانطلقت البطولة اليوم وتستمر حتي 27 أبريل، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية بمدينة مصر الدولية الأوليمبية.

حيث أكد إسماعيل شاكر، رئيس اتحاد الفروسية، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة على استضافة إحدى البطولات العربية فى شهر أكتوبر المقبل، كما تستعد مصر للمشاركة فى بطولة الألعاب الفروسية 2026 التى ستقام بألمانيا.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر البطولة العربية العسكرية، أن الفروسية ستشارك فى الأولمبياد بفارس واحد، مع وجود خطة طموحة على مستوى الناشئين والمستوى المحلى على أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم بطولات فى أماكن سياحية مختلفة .

واختتم تصريحاته قائلًا، "نسعى جميعًا لنهضة الفروسية فى جمهورية مصر العربية".

ووجه العميد أركان يوسف دسمال الكوارى، رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته للبطولة العربية العسكرية للفروسية، ومساعيه لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية.

وقال دسمال، فى المؤتمر الصحفى للبطولة، إن الاتحاد العربى يعمل على تطوير الحركة الرياضية فى القوات المسلحة، وعقد دورات تدريبية وتأهيلية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى الدول العربية

واختتم حديثه مؤكدًا أن المدينة الأولمبية إحدى القلاع الحديثة فى جمهورية مصر العربية، التى ستستضيف البطولة العربية العسكرية فى نسختها الأولى فى الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجارى.