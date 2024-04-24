ناقد فني يكشف مفاجأة عن علاقة صلاح السعدني والزعيم في مدرسة المشاغبين.. فيديو

كشف الناقد الفني أشرف شرف، سرا عن علاقة الراحل الفنان الكبير صلاح السعدني، مع الزعيم عادل إمام، مشيرا إلى أن الثنائي جمعتهما صداقة قوية امتدت لعشرات السنوات.



وأضاف الناقد الفني أشرف شرف، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، عبر برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه أثناء عمل مدرسة المشاغبين، وهي من بطولة عادل إمام والراحل سعيد صالح، تعرض الزعيم إلى وعكة صحية، وعلى إثرها قام بإجراء عملية المرارة، وجسد الراحل صلاح السعدني دور الزعيم في المسرحية (بهجت الأباصيري)، لمدة 3 شهور.



وأشار الناقد الفني أشرف شرف، إلى أن العلاقة كانت وطيدة بين الثلاثي سعيد صالح وصلاح السعدني وعادل إمام، قائلا:"سعيد صالح من حبه في عادل إمام قال يا بخت من كان صحبه عادل إمام، وهو ما يدل على قوة العلاقة مع الزعيم".

وفاة صلاح السعدني

وفارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.



نعت نقابة المهن السينمائية، الفنان القدير صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا الجمعة الماضية عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان الكبير صلاح السعدني، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.



يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.



شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".