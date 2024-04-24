انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 825 ألف برميل.

مخزونات النفط

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 659 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 42 ألف برميل يوميا في الأسبوع ذاته.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن معدل استخدام المصافي ارتفع 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع، بحسب الاسواق العربية.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.6 مليون برميل إلى 116.6 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا.

استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها مع تراجع الأسهم الأميركية

أسعار النفط

استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27%، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو0.4%، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، بحسب الاسواق العربية.

وفي هذه الأثناء، لا يزال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مشتعلا وشهد أمس الثلاثاء أعنف عمليات قصف خلال أسابيع على غزة، فيما أفادت مصادر اليوم الأربعاء باستعداد إسرائيل لإخلاء رفح قبل شن هجوم على المدينة.