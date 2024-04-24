شركة الربيع للإسفنج والمراتب.. خبرة طويلة في صناعة جميع أنواع المراتب والوسائد والاثاث بجميع انواعه

تعد شركة الربيع للإسفنج والمراتب من أولى شركات المراتب التي تستورد الخامات من أوروبا، وجميعها بضمان 10 سنوات مع سنتين استبدال، ويتوافر أيضاً بشركة الربيع للإسفنج والمراتب جميع مستلزمات المنزل من وسائد عادية، وكابوتنية بمقاسات وأشكال متعددة، وأثاث غرف نوم، وغرف المعيشة، والصالونات بأحدث الصيحات التركية والإيطالية وبجوده متميزة مع فترة ضمان من سنتين وحتي 5 سنوات.

تقوم شركة الربيع للإسفنج والمراتب أيضاً بتصنيع المفروشات بجميع أنواعها سواء أطقم ملايات، واللحاف بأشكال وتصاميم مختلفة، وكذلك تنفرد الشركة بصناعة واقي المرتبة (مانع التسريب) بخامة البشكير متوفر بمقاسات وألوان لا حصر لها، فواقي المرتبة يحافظ عليها من البلل والاتساخ.

لكل من يبحث عن أحسن مراتب سوست والراحة والتميز نقدم لكم اليوم مراتب سوست بجميع المقاسات والارتفاعات بأرخص وأقل سعر فقط حصرياً بشركة الربيع للإسفنج والمراتب أفضل مصانع مراتب السوست والإسفنجية في ليبيا.

مصنع متخصص في تصنيع جميع الأشكال والمقاسات للمرتبة حسب احتياج كل عميل.

كما أن المصنع متخصص في صناعة واقي المرتبة الذي يعمل علي حماية المرتبة من البلل والاتساخ.

ذلك لأن الشركة لديها أكبر فريق عمل متخصص وذو خبرة عالية في ليبيا والشرق الأوسط قادر على تنفيذ أي طلبية مهما كان حجمها لجميع الفنادق بأسعار مناسبة جداً.

كما أن المصنع يقدم عروض وخصومات هائلة كل شهر، بالإضافة إلى خصومات خاصة لأصحاب الجملة والمحلات.

شعارنا الجودة والأمان، لأننا متخصصون وذو خبرة طويلة في صناعة جميع أنواع المراتب السوست والمراتب الطيبة والمراتب الإسفنجية واللحاف والمفروشات بمختلف أنواعها والمخدات والخدديا بمقاسات وأشكال لا عدد لها والاثاث بجميع انواعه واشكالة.

كما أننا مستعدون على تلبية أي طلبية مهما كان حجمها للفنادق العالمية في جميع دول العالم والشرق الأوسط بأسعار مناسبة جداً.

معنا لا داعي للقلق أو التفكير تعاملوا معنا وستحصلون علي أفضل خامة بأقل وأرخص سعر وبأسرع وقت.

أفضل أنواع المراتب السوست والاسفنجية والطبية (Memory foam) في ليبيا بالضمان

شركة الربيع للإسفنج والمراتب يقدم لكل عملائه أفضل أنواع المراتب السوستة في ليبيا ومصر و الشرق الأوسط ، ويوجد جميع أنواع السوست وهما :

السوست المتصلة وهي عبارة عن عدد من السوست المتصلة مع بعضها البعض عن طريق وير حلزوني، لكن لابد من مراعاة أن تكون المرتبة ذات صلابة مناسبة وألا تكون مرنة جداً حتى لا تكون ذات تأثير سلبي على فقرات وغضاريف العمود الفقري والظهر في المستقبل القريب.

وأيضا السوست المتصلة وهي عباره عن واير حلزوني بسمك معين وكل سوسته مغلفه على حدي بحيث توزع وزن الجسم على المرتبه وتكمن اهميه ذلك في المراتب الزوجية بحيث تكون اقل ازعاجا لشريكك في المرتبة في حال تحرك أحد الشريكين وهو نفس النوع الذي يفضله دكاترة العظام لمن يعانون من مشاكل في العمود الفقري.

هذه وقد ذكرنا نوعين فقط من أنواع المراتب الموجودة لدي شركة الربيع من أصل سبع أنواع من المراتب كل نوع موجه لشركه معينه.

