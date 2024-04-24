البلشي: نحن بحاجة لأكواد وقواعد عامة لضبط الأداء المهني في تغطية العزاءات

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه الاجتماع المشترك بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية جاء من أجل صياغة ضوابط تحكم عمل الصحفيين في الجنازات والعزاءات.

وتابع نقيب الصحفيين :" لا أحد في النقابتين يختلف على ضرورة وضع ضوابط وصياغة محددة لتعامل الصحفيين خلال تغطية العزاءات والجنازات، خاصة في المواقف الحرجة".

تراث صحفي طويل

واستطرد نقيب الصحفيين:" نحن أمام تراث صحفي طويل وممتد وتراث فني مهني ممتد، ونحن في حاجة لأكواد وقواعد عامة لضبط الأداء المهني"