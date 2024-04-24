عاجل
عاجل.. استقالة جديدة لقائد كبير في جيش الاحتلال بث مباشر.. السيسي يشهد انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية عاجل.. قصف إسرائيلي جنوب رفح واستشهاد الصحفية آمنة حميد وطفليها
الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البلشي: نحن بحاجة لأكواد وقواعد عامة لضبط الأداء المهني في تغطية العزاءات

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه الاجتماع المشترك بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية جاء من أجل صياغة ضوابط تحكم عمل الصحفيين في الجنازات والعزاءات.

txt

بدء اجتماع الصحفيين والمهن التمثيلية لبحث قواعد وتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات

txt

حريات الصحفيين تُطالب بالإفراج عن الصحفيين والمواطنين المقبوض عليهم من أمام الأمم المتحدة

وتابع نقيب الصحفيين :" لا أحد في النقابتين يختلف على ضرورة وضع ضوابط وصياغة محددة لتعامل الصحفيين خلال تغطية العزاءات والجنازات، خاصة في المواقف الحرجة".

تراث صحفي طويل

واستطرد نقيب الصحفيين:" نحن أمام تراث صحفي طويل وممتد وتراث فني مهني ممتد، ونحن في حاجة لأكواد وقواعد عامة لضبط الأداء المهني"

مواد متعلقة

أزمة الأسمدة الزراعية في مصر..أسباب وحلول

نقابة المحامين تنعى ابنة نقيب الأشراف محمود الشريف

وزير العمل يتابع إجراءات ميكنة الخدمات تمهيدًا لإطلاقها على "مصر الرقمية "

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

نقيب الزراعيين يعلن خطة مواجهة الانفجار في أسعار اللحوم الحمراء.. فيديو

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

نقيب المحامين يشهد تخرج الدفعة السادسة من معهد محاماة المنوفية

الحجم الحقيقى للبطل
الجريدة الورقية