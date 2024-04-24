نسرين طافش تستقبل الصيف بفستان لافت وقوام ممشوق (صور)

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتتألق بفستان سهرة مثير وجذاب.

وبدت نسرين طافش بفستان مُجسم فوق الركبة وبصيحة الكب، ومصنوع من قماش باللون الكحلي مع الجليتر اللامع بالأزرق، ومُزين على الصدر بفيونكة؛ مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، كما تزينت بمجوهرات بسيطة ورقيقة، ضمت سلسلة مثبتة حول العنق، وأقراط دائرية كبيرة الحجم تتدلى من أذنيها، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي.

الفنانة نسرين طافش

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم، كما قسمت غرتها على الجانبين؛ لتعطي لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت نسرين مكياجًا يعكس جمال ملامحها، فحددت وجهها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر الأسود، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها المثير.

نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك رمضاني داخل منزلها

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض اللقطات في شهر رمضان داخل منزلها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش بعباءه طويلة وفضفاضة باللون الأصفر، ومطبوع عليها بالرسومات شكل الأشجار باللون الوردي، ومفتوحة ناحية الصدر.

وتزينت نسرين طافش بسلسلة ذهبية يتدلى منها قلب مرصع بالألماس، وأقراط تتدلى من الأذن.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها وأحد كتفيها بشكل مرتب وناعم، وثبتت غرتها علي أحد الجانبين؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت نسرين طافش مكياجًا بسيط، فإعتمدت الآيلاينر الرفيع مع الرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش اكثر طولا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر نود فاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، ليعطي لمسه ناعمة ورقيقة.

أما عن قضيتها والحكم بحبسها، فقد أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الأربعاء، الموافق 3 أبريل، حكمًا برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قد قضت برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها.