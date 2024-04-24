تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على وجود جهود محافظة الإسكندرية في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية ، الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ عدلي عبدالعال حسن رئيس وحدة حقوق الانسان بالمحافظة.

تعزيز التعاون

حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في جميع المجالات خاصة الحقوق الاقتصادية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.



تعزيز الحقوق الاقتصادية

وخلال اللقاء أشار الشريف إلى الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية، مسلطًا الضوء على: مشروع بشائر الخير هذا المشروع الإسكاني الضخم الذي ساهم في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، ومشروع محور المحمودية الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها لتحسين البنية التحتية في المحافظة وخلق فرص عمل جديدة وتسهيل حياة المواطن السكندري.

كما تم الحديث عن المنافذ الخدمية التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات حيث تم إنشاء العديد من المنافذ الخدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

بالإضافة إلى تنفيذ حملات دورية لمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الغلاء.

جهود الإسكندرية في تعزيز الحقوق

من جانبه، أشاد الدكتور محمد ممدوح، بالجهود المميزة التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وأكد على استعداد المجلس القومي لتقديم الدعم اللازم لمحافظة الإسكندرية في استمرار جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية.

و في سياق اخر أطلق محافظ الإسكندرية، قافلة طبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع "مؤسسة بنك الشفاء" والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.