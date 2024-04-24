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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية ينعي الكاتب الصحفي عاطف دعبس

عاطف دعبس
عاطف دعبس

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي عاطف دعبس مدير مكتب جريدة الوفد السابق بالغربية و مدير تحرير جريدة الوفد.

أحد أبناء  محافظة الغربية الذي وافته المنية قبل قليل وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لأسرةةتحرير الوفد وأهالي الفقيد داعيا المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته.

كان رحمة الله عليه صحفياً مخلصاً بارعاً تصدى للعديد من القضايا الهامة التي تهم المواطنين وظل مدافعاً عن هموم وقضايا الشارع حتي اللحظات الأخيرة من حياته و كانت آخر القضايا التي كان أثارها من أجل المواطن غلاء الأسعار و مراقبة الأسواق والتجار.

وكان آخر ما نشرة علي مواقع التواصل الإجتماعي قبل دقائق من صعود روحه إلى بارئها هي  تهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد .

وتتقدم أسرة تحرير الوفد ومكتب وجريدة الوفد بمحافظة الغربية بخالص العزاء و المواساة لأسرة الفقيد.


 

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IMG-20240424-WA0123
الجريدة الورقية