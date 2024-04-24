محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لسوق إسكاروس الجديد بحي غرب

خلال اجتماع تنسيقي

في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي الخاص



عقد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، وممثلي هيئة السكة الحديد .

المحافظ :السوق نقلة حضارية للقضاء على العشوائية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين





حيث تناول الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية إجراءات استكمال الجزء الثاني لباكيات سوق اسكاروس الجديد الملاصقة للسكة الحديد ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية للقضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخلال الاجتماع تم عمل محضر انضمامي بين السكة الحديد وهيئة الأبنية التعليمية وحى غرب شبين الكوم بشأن التنسيق الكامل واتخاذ إجراءات فورية للبدء فى تنفيذ اعمال الباكيات المتبقية بطول سور السكة الحديد، مع الالتزام بإقامة فاصل حديدى بين حرم السكة الحديد والباكيات ، ووجه المحافظ بسرعة نهو المشروع والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال .

سوق اسكاروس الجديد سيعد نقلة حضارية للأسواق النموذجية



وأشار محافظ المنوفية إلى حرصه التام علي تبنى خطة طموحة لإقامة العديد من الأسواق الحضارية بديلة عن الأسواق العشوائية بنطاق المحافظة وإضفاء مظهر اجماليا وحضاريا ، لافتا إلى أن سوق اسكاروس الجديد سيعد نقلة حضارية للأسواق النموذجية ، ويضم 25 محل و 30 باكية بما يساهم فى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة .

وفي سياق اخر - سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 12 كرسي متحرك ومساعدات عينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من طلبات الحالات ووجه علي الفور باتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.