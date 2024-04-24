شنايدر إلكتريك تحتفي بالشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2023

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2023، والتي تقامللعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على التزامها الراسخ لدعم التحول والتوسع في استخدام الكهرباء والحلول الرقمية وخلق عالم أكثر استدامة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ولدى شركائها من الشركات والمؤسسات المصرية وتبني حلول الطاقة المتجددة.

تم الإعلانعن الفائزينخلال مراسم خاصة بحضور سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس/ رامي مصطفي، نائب الرئيس لقطاع المباني والمعاملات التجارية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس/ هاني شلتوت، نائب الرئيس لقطاع تطوير الحلول في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي. كما شملت الفعالية عدد من الجلسات النقاشية لإلقاء الضوء على جهود شنايدر إلكتريك في مجال الاستدامة، وذلك في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع شركائها لخلق أثر إيجابي على البيئة.

حسن علام القابضة تحصد جائزة الاستدامة عن فئة العمليات التشغيلية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا



وشهدت الجوائز هذا العام مشاركة مصرية مميزة، حيث وصل عدد الشركات المشاركةفي المسابقة العالميةإلى 15 شركة، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات المحلية بمفهوم الاستدامة وحرصها على تبني ممارسات صديقة للبيئة سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائهم، بما يحد من التأثيرات السلبية للطاقة على المناخ.

تم تقييم المشاركين هذا العام بناءً على منهجهم الشامل في الاستدامة، وجهودهم في نشر الحلول الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية واستبدال حلول الطاقة التقليدية بالحلول الرقمية، هذا بالإضافة لمساهماتهم في نشر وتبنّي التقنيات المتطورة من الكهرباء Electricity 4.0،. وتأتي جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك بإنجازات مجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين الاولي هي الاستدامة من خلال التأثير على الشركة، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين يتمكنون من تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال إزالة الكربون من عملياتهم، أما الثانية وهي الاستدامة والكفاءة جاءت للتأثير على العملاء، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين يتمكنون من تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال مساعدة عملائهم على تحقيق تطلعاتهم في إزالة الكربون.

فوز باراجون للتطوير العقاري، بالشراكة مع مجموعة إلكتروميكانيكال، في المسابقة العالمية بجائزة تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية لعملائها



وفازت شركةباراجون للتطوير العقاري، بالشراكة مع مجموعة إلكتروميكانيكال للتصميمEMG، بجائزة تأثير الاستدامة 2023، على المستوى العالمي عن فئة «تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية لعملاء الشركة» وذلك بعد فوزها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقديم حلول إدارة بيانات المرافق بصورة مركزية لعملائها، وقياس أحمال الطاقة لمراقبة الكفاءة التشغيلية وأداء المعدات. وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15%، بالإضافة لتوليد 6% من الطاقة من مصادر متجددة. كما انخفض أيضًا استهلاك المياه بنسبة 15% بفضل نظام إدارة مياه الصرف الصحي، بالإضافة لتراجع مصروفات المرافق السنوية في مقر باراجون بنسبة 21% بما تمثل وفورات سنوية في استهلاك الطاقة، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1,092 طن.

كما حصدت شركة حسن علام القابضة، واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بخبرة تمتد لأكثر من 85 عاما في مجال الهندسة والإنشاءات والاستثمار والتطوير وحجم عمالة يبلغ 45 ألف موظف، جائزة عن فئة "تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية للشركة" ضمن جوائز تأثير الاستدامة 2023 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا،حيث تقوم المجموعة باستخدام نظام مراقبة شهري لقياس ومقارنة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تركيب خلايا فوتوفولتية في مقرها الرئيسي والتي تقوم بإنتاج 60% من احتياجاتها للطاقة، كما تعمل حساسات الحركة وإضاءة الليد بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10%، ومن خلال صنابير المياه والعدادات الذكية التي استخدمتها المجموعة، تمكنت من خفض استهلاكها من المياه بنسبة 10%. وتحقق سياسة المخلفات التي تقوم المجموعة بتطبيقها إمكانية بيع المخلفات الناتجة عن كافة المواقع التابعة للمجموعة مما يعمل على خفض كمية المخلفات التي تصل لمكب النفايات. كل هذايعكس التزام حسن علام بتطبيق معايير الحوكمة من خلال استراتيجيتها للاستدامة لعام 2022-2023، في جميع عملياتها، وتطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة، وتوفير حلول طاقة متجددة.



وتعليقاً على هذا الحدث، صرح سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "تلعب جوائز تأثير الاستدامة دورا جوهريا في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة، في عملياتهم التشغيلية والخدمات المقدمة لعملائهم على حد سواء. ومع حصول شركات مصرية على جوائز سواء على المستوى العالمي أو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نفخر بحرص عدد أكبر من الشركات على المشاركة في المسابقة في دورتها الثانية مما يؤكد على نمو الوعي بأهمية الاستدامة والمجهود الجماعي للتصدي لأزمة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية. على مدار السنوات، كانت الاستدامة دائمًا عنصر أساسي في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية، ليس على مستوى الشركة فقط، وإنما نؤمن بأهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود مع عملاؤنا وشركاؤنا وموردينا من أجل العمل سويًا لتعزيز الاستدامة وخلق عالم ذو مناخ إيجابي. إن فوز شركات مصرية على مستوى المنطقة والعالم، يعطي حافز كبير للمزيد من الشركات لاتباع نفس النهج."

قامت شنايدر إلكتريك بوضع ستة التزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المناخ، الموارد، تعزيز الثقة، المساواة، دعم الأجيال، والشراكة. ويأتي العمل على خلق عالم ذو مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا، على رأس تلك الالتزامات حيث تستهدف الشركة الوصول إلى صفر كربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2050 ، وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة، بما يقدر بـ800 مليون طن في الفترة من 2021 حتى 2025 على مستوى العالم، حيث تحرص الشركة على دعم مفهوم الاستدامة من خلال كافة المشروعات التي تشارك بها في مختلف القطاعات، لذلك تعمل على تطوير حلولها لتواكب تطلعات عملائها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.