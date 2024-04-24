لا تتخلصي منها.. فوائد مذهلة لماء الزبادي

يوجد دائمًا على سطح الزبادي ماء لاذعه، يقوم الكثير بالتخلص منها، معتقدين أنها بلا فائدة بجانب مذاقها الغير مرغوب فيه، إلا أنها قد تحتوي على فائدة أكبر من الزبادي نفسه، وفيما يلي نقدم لك كيف تظهر هذه الماء وفوائدها للجسم.

ماء الزبادي

هل ماء الزبادي آمن للأكل؟

على الرغم من أن هذا السائل المائي له نكهة لاذعة، إلا أنه يحتوي أيضًا على كمية من البروتين.

يحتوي ماء الزبادي أيضًا على البوتاسيوم والكالسيوم .

لذلك؛ بدلاً من التخلص من السائل، يجب ببساطة تقليبه في الزبادي.

ما هو ماء الزبادي وكيف يُصنع؟

ينفصل مصل اللبن بشكل طبيعي في خليط الزبادي ويرتفع إلى الأعلى، تاركًا طبقة مائية على سطحه.

كثير منا يرمي السائل المنفصل الموجود على وجه علبة الزبادي؛ إلا أن السائل آمن تمامًا للأكل ويمكن أن يكون مفيدًا لك.

هذا السائل يحتوي على:

فيتامينات أ ، ب 2 ، ب 12 ، هـ والبروتين والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والأحماض الدهنية والمغنيسيوم.

لماذا يجب عليك الاستيلاء على الماء السائل الموجود على وجه الزبادي؟

يُعرف هذا السائل باسم مصل اللبن. وعلى الرغم من أنه يتكون أساسًا من الماء، إلا أن مصل اللبن يحتوي أيضًا على القليل من البروتين والبوتاسيوم والكالسيوم.

تقليب هذا السائل مع الزبادي قبل تناوله؛ لا يضيف فقط إليه التغذية المتكاملة، بل يوفر أيضًا قوامًا كريميًا لذيذًا.

فوائد تناول الزبادي

مفيد للهضم

الزبادى يحتوى على نسبة عالية من البروبيوتيك وهو مكون يحتوى على بكتيريا حية، ومن المعروف أن هذه البكتيريا المفيدة تعمل على تحسين نشاط الأمعاء وتهدئة التهابات الجهاز الهضمى وعلاج اضطراب المعدة.

تعزيز المناعة

وجدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة فيينا فى النمسا أن تناول نحو 200 جرام زبادى كانت فعالة فى تعزيز المناعة.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم

أظهر بحث تم تقديمه في الجلسات العلمية لأبحاث ارتفاع ضغط الدم لجمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الزبادي منزوع الدسم كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31% عن غيرهم، حيث تساعد البروتينات الخاصة في الزبادي جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز صحة القلب.

تقوية العظام والعضلات

يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم الضروري للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام، كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم. كما أنه يوفر كمية مناسبة من البروتين ، وهو أمر مهم لنمو العضلات وإصلاحها. الزبادي مصدر جيد للكالسيوم الضروري لتقوية العظام والأسنان.