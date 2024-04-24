محافظ الإسكندرية يخصص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكاملة لعلاج أمراض الصدر والحساسية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للملف الصحي بالإسكندرية، وأنه على أتم الاستعداد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ59 للحساسية والمناعة، الذي تنظمه جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بالتعاون مع الجهات المعنية والذي يمتد لمدة 3 أيام.

قدم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلى أعضاء جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة على إقامة هذا المؤتمر الدولي المتميز، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء لتقديم كل ما هو جديد في العلاج والتشخيص.

مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدعم الملف الصحي بالإسكندرية، وأنه على أتم الاستعداد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالإسكندرية.

وأكد الشريف، على أن إقامة ورعاية مثل هذه المؤتمرات هو خير دليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وخلال المؤتمر، توجه الدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بتقديم الشكر لمحافظ الإسكندرية لدعمه الدائم والمستمر لجمعية الإسكندرية للحساسية، وتخصيص مكان مميز في وحدة طب الأسرة بسان ستيفانو وافتتاح أول مركز متخصص يخدم الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، و الدكتور محمود الزلباني نائب رئيس الجمعية والدكتور ثروت غنيم عضو الجمعية، والدكتور مجدي أبو ريان عضو الجمعية.