تدريب على أعمال ميكنة الموارد البشرية فى مديرية الصحة بالفيوم

اقامت مديرية الصحة فى الفيوم تدريب على اعمال ميكنة الموارد البشرية فى الفترة من 21 الى 24 ابريل 2024 وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بالتحول الرقمى وتفعيل الميكنة فى جميع القطاعات وتحت رعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

استهدف التدريب مسئولى ميكنة الموارد البشرية بالادارات والمستشفيات ومسئوى القوى العاملة المرشحين من قبل الادارات والمستشفيات، وتناول التدريب موضوعات

برامج ال"الوورد" و ال" الاكسيل" وسيستم الميكنة وكيفية الادخال عليه والبيانات المطلوبة وتعديل البيانات واستخراج التقارير وتوزيع القوى العاملة على مختلف المنشآت الصحية من جميع الفئات.

قام بالتدريب فريق من مركز معلومات المديرية يضم كل من رضا هاشم واحمد اسعدوابتسام احمد تحت اشراف الدكتور احمد الملوانى -المشرف على مراكز المعلومات بالمديرية و بحضور الدكتور احمد مصطفى دخيل - المشرف على ميكنة الموارد البشرية بالمديرية. وتم التدريب على مدار 4 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وحضره 20 متدرب.

تدريب على معايير اعتماد الجودة

وفى وقت سابق بدأت الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان سلسلة من التدريبات على المعايير المصرية لاعتماد المستشفيات GAHAR فى محافظة الفيوم وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى-وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة صافيناز اسماعيل -مدير الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان.

بدأت السلسلة التدريبية بالتدريب على معايير ادارة الموارد البشرية وقام بالتدريب

الدكتور احمد حمدى -استشارى جودة بالادارة العامة للجودة بوزارة الصحة .

تم التدريب على مدار يومين بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض بحضور الدكتورة حنان كمال حليم -مدير ادارة الجودة بالمديرية , وحضر التدريب 23 من منسقى الجودة ومسئولى شئون العاملين بالمستشفيات وفريق الجودة بالمديرية.

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