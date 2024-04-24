تدريب طالبات الخدمة الإجتماعية بالفيوم على فنون الدفاع عن النفس

شهد الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، ورشة العمل التي نظمها اتحاد الطلاب بالكلية لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حضر ورشة العمل الدكتور مسعود علي منسق الأنشطة الطلابية والدكتورة هبة عبد الوهاب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية والاداريين والطلاب، واستضافة ورشة العمل اللاعبة رحمة خالد بطلة المنتخب والجمهورية في لعبة الكونغ فو ، وذلك اليوم الأربعاء .

أشار الدكتور يوسف عبد الحميد إلى أن ورشة العمل تعد من الأنشطة الجديدة التي تسعى كلية الخدمة الاجتماعية إلى تنظيمها خلال الفترة القادمة، وخاصة أنها تتعلق بتوعية الطالبات بأهمية التعرف على الألعاب القتالية والتدريب على فنون الدفاع عن النفس وعلى المبادئ الأساسية لرياضة الكونغ فو، كما أن الكلية تحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للطالبات من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

اساليب النظام والتغذية الصحية

واضاف أن الكلية تسعى إلى تشكيل فريق من الطالبات في لعبة الكونغ فو بهدف المنافسة خلال المسابقات الرياضية التي تتم على مستوى جامعة الفيوم والجامعات الأخرى.

وخلال ورشة العمل قامت اللاعبة رحمة خالد، بتناول أساليب النظام والتغذية الصحية، والاعتماد على الأغذية المفيدة للجسم وطريق حساب الوزن المثالي وكيفية الحصول عليه وأهمية ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة.

كما تم خلال ورشة العمل، التعريف برياضة الكونغ فو ونشأتها وأقسامها، وفوائد ممارستها، وكذلك استعراض أهم مبادئ الكونغ فو والحركات الأساسية التي يمكن تعلمها.

1

2

5

6

7