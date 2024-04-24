الإسماعيلي ينجح في إعادة فتح باب القيد

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى ط، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من فيفا.

تمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار.

ويؤكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق.

كما يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا.

ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامى السويسرى المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.