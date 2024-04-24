اللواء خالد عبدالعال يشيد بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه منذ ما يقارب 36 عامًا هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة.



وأكد محافظ القاهرة على أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا لتسهل عملية تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة بطريقة علمية.

مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الذى أنشئ فى عام ١٩٨٨ يعد من المراكز الرائدة في مصر



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الذى أنشئ فى عام ١٩٨٨ يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث انه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر وهو أمر له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق ، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركزى معلومات محافظتى قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .



وأشارت م. أمل محمد حنفى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الحاصل على شهادة الجودة يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض ، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة وتأمينها ضد أى أعمال تدمير أو إتلاف ، كذلك المحافظة على شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة لما هو موجود فى باطن الأرض للمعاونة فى التخطيط المستقبلى الدقيق لمشروعات البنية الأساسية والمرافق مع توفير ذلك التوازن بين ما هو موجود فى باطن الأرض وتلك المنشآت فوق سطح الأرض والسيطرة على أعمال الحفر ، كذا منع الحفر العشوائى بالقاهرة.



وأضافت م. أمل محمد حنفى أن المركز من خلال فروعه السبعة المنتشرة فى أنحاء القاهره شارك فى كافة أعمال المشروعات القومية الكبرى كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة ، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ، ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية، وكبارى منطقة مدينة نصر، وأعمال مشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية ، كما قام مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بحصر كافة الأنشطة والأراضى والمصانع بمنطقة شق الثعبان ووضعها علي وحدة رفع مساحي مسجلة الكترونيًا ، وأنشأ قواعد بيانات GIS (نظم المعلومات الجغرافية) تعتبر الاولي لهذه المنطقة الصناعية الهامة، وقام بأعمال الرفع المساحي لطريق الاوتوستراد من القلعة وحتي كوبري الحضارات، ومشروع كشف مرافق تطوير محيط بحيرة الفسطاط مصر القديمة عين الحياة، والرفع المساحى لتطوير منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي ،و الرفع المساحي لمنطقة عرب اليسار، ومشروع انشاء 200 الف وحدة سكنية بمشروع معا بحي السلام أول .

وأضافت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز يقوم بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة ، ويتم تسليم المواطن خريطه بها الموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطه أجهرة مساحيه دقيقة و صوره من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية .