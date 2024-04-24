وكيل تعليم الغربية يشهد المعرض السنوي للأنشطة الطلابية لمدارس الجيل المسلم

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس الجيل المسلم عربي، التابعة لمجموعة ٣٠ يونيو بكفر الزيات، بحضور فتوح مرعي، مدير عام الإدارة، محمد السقا، وكيل الإدارة، محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، خالد عبد النعيم، مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، عمر الأمير، مدير العلاقات العامة بمجموعة مدارس 30 يونيو، عصام سمير، المدير القانوني بمجموعة مدارس 30 يونيو، مدير التعليم الإعدادي بالإدارة، والتوجيهات الفنية للأنشطة بالإدارة التعليمية بكفر الزيات.

وخلال الحفل، أشاد وكيل الوزارة بالأنشطة المقدمة من طلاب وطالبات مدارس الجيل المسلم، ثم تم تكريم المتميزين في الأنشطة والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الإدارة والمديرية، ووجه الشكر لفتوح مرعي، مدير عام الإدارة، ومحمد السقا، وكيل الإدارة، ولمدير مدارس الجيل المسلم بكفر الزيات، على الجهد المبذول خلال المعرض السنوي للأنشطة الطلابية، كما قدم الشكر لأولياء أمور الطلاب لمشاركتهم المعرض السنوي للأنشطة الطلابية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين.